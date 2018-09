Südwestfunk III, Donnerstag, 7. Dezember: „Die Macht von Solowki“

Die Übermacht des Dogmas, welche über Jahrzehnte das Denken in Rußland und anderswo geknebelt hat, machte es dem überlegenen Westen leicht mit der Legitimation: Die Alternative war immer schon diskreditiert, sie war intellektuell dürftig und politisch chancenlos. Alles war besser als die Mangel-Diktaturen des Ostens und Kritik am Kapitalismus sozusagen die Krönung des westlichen Luxus: ebenso glänzend wie überflüssig.

Jetzt wankt das Dogma, wenn es nicht schon fällt und splittert, die Leute denken selbst und fragen: Wie kam das alles? Was war wirklich los? Warum haben wir so lange geschwiegen und gelogen? Wir hier in der Bundesrepublik kennen diese Fragen – und die Widerstände gegen sie, die es bis heute gibt, die halben, die mageren und die falschen Antworten, die Unzufriedenheit mit ihnen. Und den Zwang, noch einmal und genauer hinzusehen.

Dieser Blick wird jetzt europäisch. Und die jüngst neu an ihr Werk gesetzte Intelligenz des Ostens steuert ihre Perspektiven und Strategien bei. Es ist vielleicht bald nicht mehr ganz so einfach mit der Legitimation der kapitalistischen Demokratien. Kritik wandelt sich vom luxuriösen Extra zur notwendigen Form des Systemvergleichs, der jetzt, da er auf Angleichung hinauswill statt auf Konfrontation, in die Einzelheiten gehen muß. Höchste Zeit für die Besserwisser des Westens, über den verschrotteten Eisernen Vorhang hinauszuspähen und zu fragen: Wie machen’s die drüben?

Dem Südwestfunk kommt das Verdienst zu, die amerikanisch-westeuropäische Selbstbespiegelung im Fernsehprogramm rechtzeitig mit der Reihe „Kino der Perestroika“ unterbrochen zu haben. Leider war/ist diese Auswahl jüngster russischer Filme – das Kino der „befreiten Bilder“, ergänzt um Dokumentationen und Diskussionsrunden – nur im Dritten zu besichtigen, aber vielleicht besinnt sich ja ein ARD-Verantwortlicher und hebt die Reihe ins Erste oder veranstaltet dort etwas Vergleichbares. Not täte es. Wir müssen wissen, wie’s die im Osten machen.

Wie zum Beispiel bringt es die sowjetische Filmemacherin Marina Goldowskaja fertig, einen Film zu drehen über die „Gulag“-Insel im Weißen Meer, das „Sonder-Lager“ Solowki, das zwischen 1923 und 39 zu Gefängnis und Grab für mehr als 100 000 Menschen wurde, ohne den Haß auf die Schergen zu inszenieren oder gar zu ihrer Verfolgung aufzurufen? Ist das Großmut, Resignation oder Kunst? Der Film führt uns Zeugen vor, Männer und Frauen, die Solowki überlebt haben. Wir sehen alte Dokumentarszenen, so Gorkis Besuch: Der Dichter sollte bestätigen, daß auf der Insel eine humane „Umerziehung“ stattfinde. Wir sehen Stalin auf dem Roten Platz und die Denkmäler der Sowjetindustrie, die, wie der Weißmeer-Kanal, nicht nur Kultur und Landschaft, sondern Menschen fraßen, unzählige. „Das ganze Sowjetland wurde zu einer riesigen Baustelle“, von Stacheldraht umzäunt. Rußland wurde Solowki.

Der Film erhebt keine Anklage, die über die Portraits der Überlebenden und ihre Berichte hinausginge. Er nennt nur die Namen der Opfer, bringt ihre Briefe und Gedichte, die heute in den Ritzen der Gefängnismauern entdeckt werden, zu Gehör. Er rechnet nicht ab, er bewahrt auf. Diese Alternative ist fremd, aber nicht mehr dürftig.

Barbara Sichtermann