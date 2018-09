Inhalt Seite 1 — Falsche Medizin Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Judith Reicherzer

Ende November bekam das Heinrich-Hospital Arien die Quittung dafür, daß es zu teuer war. Die gesetzlichen Krankenversicherungen haben der Klinik in Baden-Württemberg gekündigt. Von Dezember 1990 an liegen dort keine Kassenpatienten mehr in den 52 Betten. Und weil die Klinik ohne diese Patienten finanziell nicht existieren kann, wird sie in ein Pflegeheim umgewandelt.

Das genau hatte Arbeitsminister Norbert Blüm mit seiner Gesundheitsreform erreichen wollen: Zu kostspielige und überflüssige Krankenhäuser sollten schließen. Nach einer Änderung im Sozialgesetzbuch können ihnen die Kassen seit Januar dieses Jahres kündigen. Die Neuregelung sollte das Gesundheitssystem auch im Krankenhausbereich finanziell entlasten. Schließlich geben die Kassen derzeit ein Drittel ihres Budgets für die stationäre Behandlung aus.

Die Kündigung in Baden-Württemberg wurde in den vergangenen Wochen denn auch als Erfolg der Blümschen Reform gefeiert. Zu Unrecht. Denn eine Kündigung muß vom zuständigen Bundesland genehmigt werden. Daß Baden-Württemberg in diesem Fall kein Interesse am Erhalt der Klinik hatte, wird die seltene Ausnahme bleiben. Nach wie vor nämlich tragen die Länder die Investitionen für Krankenhäuser und entscheiden auch, welche Kliniken für die Versorgung der Bevölkerung notwendig sind. An alle im sogenannten Krankenhausbedarfsplan aufgeführten Häuser sind die Kassen automatisch vertraglich gebunden und müssen zahlen.

Der Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen kritisierte dieses duale Finanzierungssystem in seinem Jahresgutachten 1989: „Die Bundesländer berücksichtigen die Folgekosten der Investitionsentscheidungen in ihrer Kalkulation nicht...“ Oft genug versprechen Lokalpolitiker im Wahlkampf, das Krankenhaus am Ort zu fördern, auch wenn eine regionale Versorgung bereits gesichert ist.

Eigentlich wollte Blüm mit dem neuen Gesetz die Krankenkassen stärker an der Krankenhausplanung beteiligen. Doch die neue Kündigungsfreiheit bringt nicht viel, denn nach wie vor haben die Länder das letzte Wort. Die Kassen selbst sind denn auch wenig optimistisch: „Die Länder legen den Bedarf fest“, sagt ein Sprecher des AOK-Bundesverbandes, „es wäre doch ein Eingeständnis von Fehlplanung, wenn ein Land zunächst behauptet, das Krankenhaus sei notwendig, und dann erlaubt es eine Kündigung.“

Auch Ernst Bruckenberger, Krankenhausreferent im niedersächsischen Sozialministerium, gibt zu: „Gleichberechtigte Mitwirkung der Krankenkassen und Letztverantwortlichkeit der Länder schließen einander aus.“ Zumindest sein Land kalkuliere den Bedarf sehr sorgfältig. Nur die notwendigen Häuser würden im Plan aufgeführt. Wenn aber ein Krankenhaus notwendig ist, dann greifen wirtschaftliche Argumente für eine Kündigung nicht.