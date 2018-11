Hätte er nicht im allerletzten Augenblick scharf gebremst, das Taxi wäre im Rhein gelandet. Wir hatten die Frankenwerft, Landebrücke 1, erreicht. Der flinke Fahrer deutete zu dem schwimmenden Prunkstück hinüber, schnalzte bewundernd: „Ein Klasseschiff.“ Mit dem Wunsch „gute Reise und frohe Weihnacht“ brauste er davon.

Minutenlang starrte ich die im Festschmuck prangende Britannia an. Christbäume funkelten, Sternengirlanden flimmerten. Fünf Tage würde die Weihnachtsfahrt dauern – von Köln nach Rotterdam und zurück. Mir gingen Lichter auf. Die Köln-Düsseldorfer-Schiffahrtsgesellschaft hatte den felsenfesten Willen, ihre Gäste die totale Weihnacht erleben zu lassen.

Es war der 22. Dezember vergangenen Jahres. In Gedanken betrete ich noch einmal die Britannia. Wie aus dem Boden gezaubert steht die Oberstewardeß Aziza vor mir. Sie führt mich in die Kabine. Auf dem Tisch Blumen, Obst, Konfekt. „Angenehmen Aufenthalt“, sagt Aziza. Ihr dunkler Teint weist auf die ferne Heimat hin, ihr Lächeln könnte die Wüste mit Blüten übersäen. Auf Liebenswürdigkeit getrimmt sind alle Crew-Mitglieder der Britannia, und sie halten den psychischen Hochleistungssport in bewundernswürdiger Weise durch.

Nach dem Auspacken schlendere ich in den Salon. Der Größe des Schiffes entsprechend, scheint er kein Ende zu nehmen. Der Fuß versinkt in Teppichen, der Po in Polstern. Lichterglanz blendet die Augen: Goldene, lila, rote Kugeln hängen an immergrünen Zweigen. „O Tannenbaum, o Tannenbaum...“, summt es in den Ohren. Die Dekorationspracht ist Anlaß genug, sich die Osterfahrt vorzustellen. Dann hängen überall Eier.

Hundertundzehn Meter lang und 11,6 Meter breit ist die Britannia. Man könnte Verstecken spielen. „Wo steckt meine Frau?“ wird Obersteward Mostafa gefragt. Ja, wo steckt sie? Vielleicht in der Bar, in der Sauna, im Solarium? „Sie ist in den Rhein geplumpst“, natürlich sagt Mostafa das nicht. Der Vielgeplagte sieht nur so aus, als würde ihm solcherart Antwort herzinnige Freude bereiten.

Geräuschlos zieht unser Schiff der Übernachtungsstation Düsseldorf entgegen. Es dunkelt bereits. Beiderseits des Flusses flammen die Leuchtreklamen vorübergleitender Städte. Hinter Leverkusen schleicht sich die Wupper in den Rhein. Dormagen bleibt zurück, und der mittelalterliche Mauerring von Zons taucht auf. Um 19.30 Uhr legen wir im Lichtzauber Düsseldorfs bei den Rheinterrassen an. Kapitän Rudolf Wagner bittet zum obligatorischen Empfang mit Sekt. „Ihr Kinderlein kommet...“

Bei der Völkerwanderung zum Abendbüfett lernt man sich kennen. Gäste aus vielen Nationen drängeln sich vor Fisch und Fleisch, vor Salaten, Käse, Torten. Weintrauben gleiten versehentlich in die Zwiebelsoße; Schinken rutscht auf Matjesfilets. Ein recht rundlicher Herr hat die Umwelt aus dem Gedächtnis gestrichen. Für ihn existiert nur der Teller und alles, was drauf ist.