Von Cornelia Filter

Paderborn

Wenn’s in der Fußgängerzone aus „Pfannkuchenschmieden“ dampft, wenn zwischen Bierbuden und Kinderkarussells süßer die Glocken nie klingen, wenn Plakate in den Ladentüren für „Boromil Manov und seine Cherubim Sänger“ werben, wenn zwischen Kaufhof, C & A und Minipreis unentwegt ein Ros’ entspringt, wenn auf dem beton-sanierten Königsplatz „Christkind’s Telephon“ auf Anrufer wartet..., dann weihnachtet es in Paderborn.

Die ostwestfälische Domstadt, deren Bischofsliste im Jahre 806 mit dem heiligen Hathumar beginnt und 1974 mit dem „Regierungsantritt“ Johannes Joachim Degenhardts (vorläufig) endet, legt Wert auf Tradition. Und darum wählen die Paderborner seit vierzig Jahren mit absoluter Mehrheit CDU. Und darum haben sie das Motto ihrer Schützen auch zur eigenen Devise erkoren: „Glaube, Sitte, Heimat“.

In diesem Jahr allerdings sind die drei Säulen Paderborner Lebensart heftig ins Wanken geraten, erschüttert von einem Skandal: Ein angesehener Bürger – CDU-Ratsherr, Busunternehmer, Mitbegründer des Jazzclubs, Vorsitzender der Heimatbühne und beliebtester Büttenredner der „Närrischen Paderstadt“ – sitzt seit dem 10. Dezember hinter Gittern. Heinz Boraucke (57) wird verdächtigt, seit Jahren Kinder sexuell belästigt und mißbraucht zu haben; Sonderschülerinnen, die er – im Auftrag der Stadt – in seinen Bussen morgens zur Schule brachte und mittags nach Hause.

Die Öffentlichkeitsarbeit des Paderborner Verwaltungschefs Wilhelm Ferlings zeichnet sich im Fall des Heinz Boraucke durch geheimnisvolle Zurückhaltung aus. So hat es der christdemokratische Stadtdirektor schon im Fall des Ordnungsamtleiters und Schützenbruders Helmut S. (CDU) gehandhabt, der in gewissen Etablissements – statt sie zu schließen – „im weitesten Sinne verkehrte“, wie damals eine Lokalzeitung (um) schrieb. So ist er im Fall des Feuerwehrchefs vorgegangen, der wegen „fortgesetzter Untreue“ rechtskräftig verurteilt worden ist.

Die Grünen werfen der Stadtverwaltung vor, „viel und mit viel Einfühlungsvermögen zum Schutz des Herrn Boraucke, aber wenig zum Schutz der Mädchen getan zu haben“. Der Grund: Dem früheren Schuldezernenten Dieter Bartha war schon im November 1986 durch den Hinweis eines Sonderschulleiters bekannt, daß „Schülerinnen über das Verhalten Borauckes Klage führten“, wie es ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung formuliert und es auch die Grünen wissen. Da es sich aber lediglich um „vage Verdächtigungen“ gehandelt habe, habe die Verwaltung von einer Kündigung des Vertrages mit dem Busunternehmen abgesehen, das bis vor kurzem etwa dreißig Schulbusse an die Stadt vermietet hat.