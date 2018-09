Im November 1979 wurde Michail Gorbatschow Kandidat, im Oktober 1980 Vollmitglied des Politbüros. Im Westen war Gorbatschow, seit November 1978 Sekretär für Landwirtschaft im Zentralkomitee, weitgehend unbekannt. Generalsekretär Breschnjew starb am 10. November 1982. Nachfolger wurde Jurij Andropow, der am 9. Februar 1984 starb. Ihm folgte Konstantin Tschernjenko bis zu seinem Tode am 10. März 1985. Einen Tag später wurde Gorbatschow Generalsekretär der KPdSU, kritisierte sofort die Mißstände in der Innen- und Wirtschaftspolitik und begann mit Säuberungen der Funktionärskader. Auf dem XXVII. Parteitag im Februar 1986 verkündete er die Umgestaltung (Perestrojka) der sowjetischen Verhältnisse und die Offenheit (Glasnost) in der Informationspolitik. Im Dezember 1988 kündigte Gorbatschow vor der UNO an, die Streitkräfte um 500 000 Mann zu verringern und sechs Panzerdivisionen aus der DDR, der ČSSR und Ungarn abzuziehen. Im Oktober 1989 begann die Revolutiom in der DDR.