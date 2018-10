Von Wolfgang Hoffmann

Jürgen E. Schrempp, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Aerospace, betonte seine Aussage, als wäre es eine besondere Geste an die Adresse der Bonner Politiker: "Wir werden die Abrüstung aktiv begleiten", beteuerte er kürzlich in München.

Wie sich der Chef der zum Daimler-Konzern gehörenden Luftfahrtfirma seinen Part bei der Abrüstung konkret vorstellt, ließ er allerdings offen. Aber ihm ist bewußt, daß sich die Aerospace-Tochter MBB recht spät auf die notwendige Begleitmusik zum Wiener Abrüstungskonzert einstimmt. In einer für die Industrie nicht eben üblichen Deutlichkeit kritisierte Schrempp den früheren MBB-Chef Hanns Amt Vogels, der trotz vieler Ankündigungen nicht viel bewegt habe in der größten deutschen Waffenschmiede. Schrempp: "Man hätte schon gestern damit anfangen müssen, wir fangen jetzt damit an."

Der Begriff Rüstungskonversion, mit dem die Umwandlung militärisch-industrieller Produktion in rein zivile bezeichnet wird, ist in den meisten Vorstandsetagen der deutschen Rüstungsfirmen noch nicht geläufig. Nur Gewerkschafter und Betriebsräte in Rüstungsunternehmen haben früh damit begonnen, sich um die Umstellung der Produktion zu kümmern. Die Arbeitnehmer dieser Branche plädieren seit Jahren dafür, die Betriebe möglichst unabhängig von einer Konjunktur zu machen, die von Krieg und Frieden geprägt wird oder von den Höhen und Tiefen der militärischen Beschaffungszyklen.

Doch seit die Feindbilder zwischen Ost und West ins Wanken geraten und die Aussichten auf weiteres Wachstum der Rüstungsetats nicht mehr so rosig sind wie in der Vergangenheit, suchen auch die Manager der Waffenfirmen Zuflucht zu höherer Einsicht. Ihre Erkenntnis: Es könne nicht schaden, die Fließbänder, von denen Panzer und Kanonen rollen, schon möglichst frühzeitig für nützlichere Produkte umzubauen.

Die offizielle Politik in Bonn hat mit Rüstungskonversion aber noch nichts im Sinn. Verteidigungsminister Gerhard Stoltenberg wartet ab, ob die Wiener Verhandlungen über die Abrüstung konventioneller Waffen erfolgreich beendet werden. Erst danach soll über Umfang und Art der – Waffen der Bundeswehr neu entschieden werden.

Anderswo in der Welt ist man schon sehr viel weiter, auch in den USA. Das Land hat einen achtmal höheren Rüstungsetat als die Bundesrepublik. Die Vereinigten Staaten haben schon nach dem Zweiten Weltkrieg einschlägige Erfahrungen mit der Rüstungskonversion gesammelt. Binnen eines Jahres (1945 / 1946) wurde die amerikanische Waffenproduktion, die während des Krieges auf dreißig Prozent des gesamten Bruttosozialprodukts gestiegen war, auf Normalmaß – also Vorkriegsniveau – zurückgeschnitten, ohne daß die Arbeitslosenquote dadurch die noch halbwegs erträgliche Drei-Prozent-Marke überschritten hätte.