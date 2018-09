Inhalt Seite 1 — LH und IF: Gemeinsame Pläne Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin als neue europäische Luftverkehrsdrehscheibe, die Lufthansa (LH) und Interflug (IF) auf Kooperationskurs – im deutschen und europäischen Luftverkehr wird bald nichts mehr so sein, wie es bislang war.

In zehn Jahren, vielleicht aber auch schon viel früher, glaubt Klaus-Ulrich Moeller, Pressesprecher dir Lufthansa, werde sich „Berlin als Kernstück und als eine große Drehscheibe im Herzen Europas erweisen“. Nach einer von den Lufthausa-Strategen durchgeführten Analyse dürfte Berlin im Jahr 2005 ein Marktpotential von rund dreißig Millionen Passagieren haben. Das wären ebenso viele, wie in fünfzehn Jahren auch für den neuen Münchner Großflughafen prognostiziert werden.

Die Planzahlen der Lufthanseaten gelten für Gesamt-Berlin, wobei noch offen ist, ob es in anderthalb Jahrzehnten schon den allseits für nötig erachteten neuen Groß-Airport nördlich (in Oranienburg) oder südlich von Berlin (bei Königswusterhausen) gibt oder ob dann nach der – von Verkehrsfachleuten und -politikern bereits ins Auge gefaßte – „Doppelflughafen“ Tegel/Schönefeld besteht.

Hinter den Kulissen sind die deutsch-deutschen Spitzen- und Expertengespräche über künftige Kooperationen und neue Perspektiven im Luftverkehrsbereich schon weit gediehen. Im professionellen Umgang miteinander geübt, starteten die beiden Fluggesellschaften nach der Wende in der DDR unverzüglich. Flugziel: eine möglichst enge Kooperation. Lufthansa-Chef Heinz Ruhnau und sein Interflug-Kollege Klaus Henkes trafen sich in den vergangenen Monaten rund ein dutzendmal. Vermutlich schon in den nächsten Wochen werden Henkes und Ruhnau ein ganzes Bündel von Beschlüssen über ein regelrechtes Geflecht von Kooperationen ihrer beiden Fluggesellschaften verkünden.

„Natürlich“, bestätigt LH-Sprecher Moeller Äußerungen der Interflug, „sind schon mal Überlegungen aufgetaucht, ob man bestimmte Langstrecken, auch solche der Interflug, etwa nach Havanna oder Hanoi, nicht mit gemeinsamer Flugnummer betreiben könnte.“ Moeller beeilt sich anzufügen: „Wir machen das ja mit anderen Airlines auch, das ist gar nichts Besonderes.“

Ganz oben auf der Prioritätenliste von LH und IF stehen die Pläne für den Berlin-Luftverkehr. Eine Arbeitsteilungkönnte dann so aussehen, daß in Tegel die europäischen Flüge mit lärmarmem Gerät abgewickelt und große Interkontinental-Strecken von Schönefeld aus bedient werden.

Bis es soweit ist, muß allerdings nicht nur Schönefeld mit großem Aufwand wesentlich ausgebaut und modernisiert werden, wobei die Lufthansa das nötige Know-how beisteuern will.