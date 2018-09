Von Karl-Heinz Büschemann

Schönberg muß einmal schön gelegen haben – auf der westlichen Seite des zum Brenner hinaufführenden Tiroler Wipptals, genau dort, wo das Stubaital abzweigt. Mit dem nach Italien ziehenden Verkehr hatten die Schönberger nie viel zu tun. Die Bundesstraße von Innsbruck zur Grenze am Paß führte weiter unten im Tal an ihrem Dörfchen vorbei, und die paar durchfahrenden Besucher des Stubaitals störten die dörfliche Ruhe kaum.

Das war, bevor die Brennerautobahn in den siebziger Jahren gebaut wurde. Heute ist die kleine 800-Seelen-Gemeinde mit ihren 200 Häusern ein vom Straßenverkehr gemartertes Dorf. Selbst mitten im Ort ist die Luft dick. Dem Besucher setzt sich schwerer Dieselabgasgeruch in die Nase, so, als stünde er nicht in einem Gebirgsdorf, sondern mitten im Verkehrschaos der Münchner Innenstadt. Obwohl häßliche Schallschluckwände aufgestellt wurden, die den Eindruck erwecken, die Schönberger wohnten direkt an der Berliner Mauer, ist es laut. In jeden Winkel von Schönberg dringt ein an- und abschwellendes Brummen und Rauschen. Kein Wunder: Dieser Ort liegt genau in einer engen und steilen Kehre der Brennerautobahn und ist auf drei Seiten von der Betontrasse eingeschlossen.

Jedes Jahr fahren hier zehn Millionen Pkw in beiden Richtungen. Doch am meisten nerven die Schönberger die Lastkraftwagen. Täglich kommen durchschnittlich 4000 Lkw unmittelbar am Ort vorbei. Das sind rund eine Million im Jahr, die in Schönberg herunterschalten, sich laut und rußend am Ort vorbeiquälen und nicht einmal einen Steinwurf von den Häusern 178 und 179 entfernt an der Autobahnmautstelle zum Bezahlen anhalten, um dann wieder anzufahren. Da kann es kaum erstaunen, daß die Bürger Schönbergs an der Spitze der Bewegung stehen, die den Lastwagenverkehr auf dieser mit großem Abstand am meisten befahrenen Nord-Süd-Rennstrecke eindämmen will. Einen ersten Teilerfolg haben sie gemeinsam mit den anderen Gemeinden von Brenner und Inntal sowie den Bürgerinitiativen der Region zum 1. Dezember 1989 schon erreicht. Für die Zeit danach hat der österreichische Verkehrsminister Rudolf Streicher, FPÖ, gegen großen politischen Druck aus der Bundesrepublik und dem eigenen Land ein nächtliches Fahrverbot für alle Lastwagen über 7,5 Tonnen verhängt. Nur Lkw, die leichtverderbliche Waren transportieren oder über sogenannte lärmarme Motoren verfügen, dürfen zwischen 22 und 5 Uhr nachts in Österreich noch fahren (ZEIT Nr. 50/89).

Die ersten Erfahrungen mit diesem Verbot, das vor allem vom deutschen Verkehrsminister Friedrich Zimmermann, CSU, aber auch von der mächtigen österreichischen Spediteurslobby wütend attackiert wurde, sind für die 250 000 Menschen, die in der Nähe der Inntal- und Brennerautobahn leben, eine enorme Erleichterung. Die Tiroler Bürger können nachts wieder schlafen. Eine Bewohnerin von Schönberg berichtet, es sei nun zur Nachtzeit „wesentlich ruhiger geworden“. Und Richard Hussl, Obmann des „Komitees Vomp zur Rettung des Lebensraums Tirol“, ist von der Richtigkeit dieses im Vorfeld so umstrittenen Schrittes überzeugt: „Das Ergebnis der ersten Wochen ist sehr erfreulich.“ Andreas Hörtnagl, der Bürgermeister der Brennergemeinde Gries, ist vom Erfolg des Kampfes für ein Lkw-Nachtfahrverbot so begeistert, daß er in den ersten Nächten der Sperre sogar an der Autobahn spazierenging, „die Ruhe zu genießen, die es ja sonst nur am Heiligen Abend gibt“.

Daß der Verkehr mit dem Nachtfahrverbot auf der Transitroute zwischen Kufstein und dem Brenner deutlich geringer geworden ist, bestätigen auch Verkehrszählungen. Nach den Ermittlungen des Wiener Verkehrsministeriums ist aber nicht nur das nächtliche Lkw-Aufkommen auf etwa zwanzig Prozent zurückgegangen, so daß jetzt zwischen 22 Uhr und 5 Uhr nur noch 200 bis 300 Laster in beiden Richtungen auf der Strecke unterwegs sind. Zum Erstaunen der Wiener Politiker schwoll der Durchgangsverkehr tagsüber – wie ursprünglich erwartet – nicht an. Bezogen auf die 24 Stunden des Tages, fuhren in den beiden ersten Dezemberwochen 20 bis 25 Prozent Laster weniger über den Brenner als ein Jahr zuvor.

Über die Gründe für diesen verringerten Andrang wird noch gerätselt. Die Verkehrsexperten der Wiener Regierung wie der Bürgerinitiativen gehen aber davon aus, daß nun der sogenannte Umwegverkehr wegfällt.