Von Eva Pokorna

Am 3. Januar ist Hanka Dubčeková siebzig geworden. „Siebzig?“ Sie kann es selbst kaum glauben und freut sich über den Widerspruch ihrer vier Enkel. Nein, sie ist ja noch jung, ganz jung. Wie rasch sind die Jahre vergangen! „Ich erinnere mich“, sagt sie, „an die ersten und an die letzten zwanzig. Die ersten zwanzig waren warm und weich, die letzten kalt und hart...“

Hanka Dubcekovä ist und war stets mehr als nur die Frau „an seiner Seite“, die Frau an der Seite Alexander Dubčeks, des Mannes, der zur Symbolfigur eines Volkes wurde. Aber niemals wollte sie, daß man über sie schrieb. Jetzt im Spätherbst/Winter, der den langersehnten Frühling brachte, hat sie es zugelassen. Eine Heldin? Eine Legende? Nichts davon. Einfach die Lebensgeschichte einer Frau, die es niemals für möglich gehalten hätte, daß man ihren Mann einmal als „Verräter“ bezeichnen würde. Manchmal erschien ihr der Überlebenskampf unmenschlich schwer, und manchmal hatte sie keine Kraft mehr.

Sie entstammt einer slowakischen Arbeiter- und Handwerkerfamilie. Ihr Vater, ein Gerbermeister, von der Oktoberrevolution begeistert, geht 1924 mit seiner Frau und den Kindern in einer Gruppe gleich ihm begeisterter Anhänger des ersten Arbeiter- und Bauernstaates nach Mittelasien, Kasachstan, in die Gegend des heutigen Frunse nahe der chinesischen Grenze. Die Gruppe will beim Aufbau des Sozialismus helfen, den Boden fruchtbar machen. Sie verlassen ihre Heimat mit einem Holzkoffer, der die notwendigste Kleidung, Bettwäsche und Bücher enthält; sie verpflichten sich, zehn Jahre an einem Ort zu bleiben, dessen Name auf der russischen Landkarte nicht einmal verzeichnet ist.

In dem riesig weiten Steppen- und Wüstenland lebt und arbeitet die kleine Gruppe von slowakischen Idealisten, die sich der Sache der Revolution verschrieben haben, unter extrem schwierigen Verhältnissen. Sie wohnen in Pferdeställen einer ehemaligen zaristischen Kaserne, bis sie sich nach Jahren Holzhäuser bauen. Das Eisenbahngleis endet dort, weiter führt der Weg durch die Steppe und Wüste auf Eseln, Pferden, Kamelen. Die Gruppe schuftet anspruchslos mit Begeisterung, unermüdlich von Sonnenaufgang bis -Untergang. Anfangs gibt es weder elektrisches Licht noch Straßen, weder Läden noch ärztliche Hilfe.

Die Kinder erleben hier ihre sorglosesten Jahre, Hanka. für alle Streiche zu haben, schwimmt mutig im gefährlich reißenden Strom, fängt mit bloßen Händen Fische, Schlangen, Frösche, Spatzen, genießt auf dem Kamelrücken die unendlichen Weiten, die Stille der Wälder, sammelt Holz für den Winter. Als einziges Mädchen darf sie mit dem Vater zur Jagd, sie weiß, auf welchem Strauch die süßesten Beeren wachsen, auf welcher Wiese die schönsten Blumen blühen. Sie lernt die Farben des Sonnenaufganges und der Dämmerung kennen, lernt die Namen der Sterne, lernt die Geräusche des Windes von denen der Tiere zu unterscheiden.

Hanka und Sascha Dubček gehen in eine einklassige Schule. Nie wird sie vergessen, daß der junge russische Lehrer immer wiederholte: Ihr müßt lernen und lernen und nochmals lernen, anders als die Knechte der Zaren sollt ihr aufwachsen, wie es Lenin befahl. Jede Köchin soll die Kenntnisse eines Staatsmannes besitzen ...