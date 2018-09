Wie Vitamine vor aggressiven Stoffwechselprodukten schützen

Von Annelies Furtmayr-Schuh

Muß ich oder muß ich nicht zusätzliche Vitamine einnehmen? Diese Frage stellt sich jetzt in der schlechten Jahreszeit so mancher gesundheitsbewußte Zeitgenosse. Während der Chemie-Nobelpreisträger Linus Pauling, ein vitaler Neunzigjähriger, täglich achtzehn Gramm Vitamin C hinunterspült, halten hierzulande viele Mediziner selbst in den Wintermonaten die Einnahme von Vitamin C für überflüssig.

Als Meßlatte für den Vitaminbedarf dienen noch immer die klassischen Mangelkrankheiten wie Skorbut, das früher die Seefahrer befiel, bevor sie Sauerkraut und Kartoffeln als Vitamin-C-Spender mit aufs Schiff nahmen; oder durch Vitamin-A-Mangel bedingte Augenleiden bis zur Erblindung, an denen heute noch Millionen Kinder in den Entwicklungsländern leiden. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. In den letzten Jahren entdeckten die Forscher, daß einige Vitamine nicht nur Mangelkrankheiten verhindern. Vielmehr schützen Stoffe wie Vitamin E, C und das als Vorstufe für Vitamin A bekannte beta-Carotin im Stoffwechsel vor schädlicher Oxidation. Der Vitaminbedarf des Menschen wird deshalb von den Experten neu überdacht. „Es geht heute nicht allein darum, daß wir Vitamin-Mangelkrankheiten verhindern“, sagte der Biochemie-Professor Helmut Sies von der Universität Düsseldorf auf dem diesjährigen Wintertreffen der Society for Free Radical Research (Gesellschaft für die Erforschung freier Radikale), vielmehr gelte es, den Stoffwechsel zu unterstützen. „Viele Körperfunktionen verlaufen erst dann optimal, wenn der Blutspiegel der antioxidativ wirkenden Vitamine wie E und C sowie beta-Carotin höher liegt, als es bisher für notwendig gehalten wurde“, meinte Sies.

Fänger von Radikalen

Wer sich bei Kalte-Füße-Wetter einen kräftigen Vitaminschluck genehmigt, handelt durchaus im Einklang mit den neuesten Erkenntnissen der Forschung. Denn Makrophagen zum Beispiel, jene gefräßigen Immunzellen, die im Blut eingedrungenen Krankheitskeimen auflauern und sie vernichten, brauchen fünfzigmal mehr Vitamin C als andere Zellen. Wie eine Amöbe umfließt der Makrophage die schädlichen Keime und nimmt sie in sich auf. Verschiedene Enzyme im Inneren der Freßzelle töten daraufhin die Beute mit Hilfe von Sauerstoffradikalen. Das sind unvollständige und somit chemisch aggressive, sauerstoffhaltige Moleküle, denen ein Elektron fehlt. Um rasch wieder einen stabilen Zustand zu erreichen, entreißt das Sauerstoffradikal anderen Molekülen das ihm fehlende Elektron, in diesem Falle Molekülen der Zellmembran des Beutebakteriums. Dieses wird durch die Sauerstoffradikale tödlich geschädigt. Damit der Schuß jedoch nicht nach hinten losgeht und der Makrophage sich durch die Radikale selbst zerstört, hält er in seiner Zellflüssigkeit (Zytoplasma) sogenannte Radikalfänger bereit – etwa das Vitamin C. Gilt es viele Krankheitserreger abzuwehren, so steigt der Verbrauch an Vitamin C.

Sauerstoffradikale entstehen ständig in unserem Körper als Begleiterscheinung natürlicher Stoffwechselvorgänge. Doch auch Strahlung, verschiedene Medikamente und chemische Substanzen erzeugen Radikale. Ein einziger Zug aus der Zigarette überflutet die Lunge mit einigen Billionen freier Radikale. Daß die Biochemiker erst in den letzten Jahren auch in der lebenden Zelle Radikale entdeckt haben, liegt an deren Kurzlebigkeit und dem schwierigen Nachweis.