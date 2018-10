Als irreführend bezeichnen sowjetische Fachleute Pressemeldungen, wonach die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl nicht 28, sondern 250 Tote gefordert habe. Wie die Internationale Atomenergiebehörde in Wien mitteilt (IAEA Newsbriefs, Bd.5, Nr.9/89, S.2), gehen die Experten davon aus, daß die vielzitierte Zahl von 250 Toten sich auf das Kollektiv von rund 100 000 Menschen beziehe, die an den Aufräumungsarbeiten in Tschernobyl beteiligt waren. Die Rate von 250 Toten in den letzten 3,5 Jahren entspreche jedoch der natürlichen Sterberate in einem solchen Kollektiv und beruhe nicht auf einer erhöhten Strahlenexposition. Als unbegründet wiesen sie auch Meldungen zurück, wonach es vermehrte Mißbildungen bei Tieren und Pflanzen in den verseuchten Zonen gegeben habe. Auch hier seien keine von der natürlichen Mißbildungsrate abweichenden Beobachtungen verzeichnet worden.

Ein Stiftungshandbuch hat der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft neu herausgegeben. Das jetzt im Nomos Verlag (Baden-Baden) erschienene Werk präsentiert 420 gemeinnützige Förderstiftungen mit einem Vermögen von mindestens einer Million Mark. Deren Aktivitäten gelten vor allem den Bereichen Wissenschaft, Bildung und Kultur. Insgesamt ist ein Stiftungsboom zu verzeichnen; allein im Jahr 1988 stellten die erfaßten Institutionen Mittel in Höhe von 1,5 Milliarden Mark bereit. In einem Anhang gibt es Hinweise auf sonstige Fördermöglichkeiten wie Firmenstipendien, Universitätsstiftungen und kommunale Stiftungen. HST