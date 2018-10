Inhalt Seite 1 — Party bei Mona Lisa Seite 2 Auf einer Seite lesen

Eine Frau im roten Abendkleid dreht mit ihrem rosa Fahrrad Runden auf der Bühne des Freiburger Theaters. Ein hochgezwirbelter Schnurrbart entstellt?/ziert? ihr Gesicht. Mit Ski-Schuhen aus gewaltigen Filz-Scheiben, die in keiner Schnee-Wächte versänken, stapft ein Mann über die Bretter. Ein anderer schleppt sich in einem Taucher-Anzug mit langem Atem-Rüssel daher. Aus dem Bühnen-Himmel senkt sich, an einem wie ein Haus gefalteten Fallschirm, eine Gestalt. Frauen mit umgeschnallten Pferde-Attrappen ziehen ins Turnier. Auf die Bühne des Großen Hauses fährt aus der Versenkung ein winziges Theater, aus dem Clowns quellen.

Voller Rätsel-Bilder steckt Krisztina Horväths neues Stück für das Freiburger Tanztheater: "Auf Leonardos Spuren".

Blicken wir wirklich auf Rätsel-Bilder? Sind es überhaupt Bilder aus eigener schöpferischer Kraft?

Wer auch nur einmal in die Skizzen-Bücher des genialen Malers (und Stadtplaners, Architekten, Anatomen, Geologen, Botanikers, Zoologen und Meisters der Ingenieurskunst) Leonardo da Vinci (1452-1519) geschaut oder Muße hat, vor der Premiere in den 48 schönen Seiten des Programmbuchs zu blättern (Dramaturgie: György Böhm), dem kommen viele Kostüme, Requisiten, szenische Erfindungen bekannt vor – bis hin zu dem langen Tisch im Mittelpunkt, an dem sich Jesus und die zwölf Jünger (oder Meister Leonardo und die Gesellen seines Ateliers?) oft wie zum Abend-Mahl versammeln. Das ist noch kein Einwand gegen einen Ausflug des Tanztheaters – "Auf Leonardos Spuren".

Aber wer nichts von Leonardos Zeichnung eines Fahrrades in einem seiner wissenschaftlichen Kritzelhefte kennt und nicht von der (Leonardo unbewußten oder nicht eingestandenen) Neigung zum eigenen Geschlecht – wird ein solcher Zuschauer in der Schnauzbart-Dame auf dem Drahtesel oder in den Männern im Tanzröckchen mehr sehen als einen Witz?

Wer Leonardos Bild von Johannes dem Täufer nicht kennt, wird den bedeutungsvoll auf den Gekreuzigten weisenden Zeigefinger, den nun ein Tänzer reckt, kaum verstehen. "Mariae Verkündigung" mit dem schönen Fingerspiel zwischen Engel und Jungfrau; "Felsgrotten-Madonna" oder "Dame mit Hermelin" (eine Tänzerin mit weißem Tierkopf-Handschuh über der Rechten): dies sind zugleich bekannte Bild-Titel und (oft amüsante, auf eine Pointe hin choreographierte) Szenen.

Trotz des Bogens von Leonardos Geburt bis zum Tod: weniger Handlungsballett als szenische Collage. Der in zwei Teile gegliederte Abend von zwei Stunden Dauer könnte noch viel mehr "lebende Bilder" nach berühmten Gemälden arrangieren, könnte aber auch, ohne Schaden, kürzer sein. Die Aufführung, mit der sich die in Ungarn geborene, am Kölner Tanz-Forum ausgebildete Choreographin nach Kassel verabschiedet, "liest" sich auch wie ein Musterkatalog von Einfällen aus ihrer siebenjährigen Arbeit in Freiburg.