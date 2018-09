Enttäuschungen über die Gewinnentwicklung großer Unternehmen in den USA führten zu Beginn dieser Woche an der Wall Street zu einem erneuten Mini-Crash. Der deutsche Aktienmarkt blieb davon unbeeindruckt, zumal die Gewinne der deutschen Unternehmen nach den bisherigen Prognosen weiter steigen werden Zur Widerstandsfähigkeit der deutschen Börsen hat auch beigetragen, daß in der Vorwoche nach dem stürmischen Anstieg seit dem Oktober 1989 – immerhin legte der Deutsche Aktienindex zunächst um rund dreißig Prozent zu – eine Konsolidierung stattgefunden hat.

Wenn sich seither die Ausländer mit Neuanlagen in deutschen Aktien vorsichtiger zeigen, so ist dies vor allem eine Folge der Unruhen im Süden der Sowjetunion. Sie machten deutlich, welche Risiken in der politischen Entwicklung Osteuropas liegen. Am Rentenmarkt sind sie noch klarer zu erkennen. Die in diesen Tagen zu 100 Prozent aufgelegte 500-Millionen-Mark-Anleihe der sowjetischen Bank für Außenwirtschaft, ausgestattet mit einem Nominalzins von 8 7/8 Prozent und einer Laufzeit von fünf Jahren, wird zu Kursen um 97 Prozent angeboten. Das entspricht einer Rendite von mehr als 9,5 Prozent. In diesem Spitzensatz kommt zum Ausdruck, wie hoch das politische Risiko dieser Emission bewertet wird.

Es spricht für die Stabilität des deutschen Aktienmarktes, daß seine internationale Attraktivität trotz gedämpfter „Ostphantasie“ erhalten geblieben ist. Die Basis dafür sind die gunstigen wirtschaftlichen Aussichten in der Bundesrepublik, die aus heutiger Sicht nur durch einen längeren Arbeitskampf in der Metallindustrie zunichte gemacht werden konnten. Deshalb ist es kein Wunder, wenn die Tarifverhandlungen in diesem Bereich mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt werden. Aufkommende Hoffnungen auf eine Einigung am Dienstag wurden sofort mit Kaufen vor allem inländischer Investoren honoriert.

Gewürzt wurde der Aktienhandel wieder durch Sonderbewegungen Auch wenn von Hoesch eine Zusammenarbeit mit British Steel dementiert worden ist, kletterte der Hoesch-Kurs beachtlich. Dazu hat die Zusage einer weiteren Dividendenerhohung wesentlich beigetragen Der Kurs der Porsche-Vorzugsaktien ist über 1000 Mark hinausgeklettert. Zuletzt bewegte er sich 1987 auf dieser Hohe, bevor er dann auf 400 Mark zurückfiel Für den jüngsten Anstieg werden Kaufe eines schwedischen Immobilienmaklers verantwortlich gemacht. Welche Ziele er verfolgt, ist bisher nicht ersichtlich. Ratsei gibt auch der Kurs der Nixdorf-Vorzugsaktien auf. Wenn es stimmt, daß Siemens für die Majorität der nicht an der Börse handelbaren Stammaktien einen Preis gezahlt hat, der bei 250 Mark je Aktie hegt, dann ist schwer einzusehen, weshalb die Vorzugsaktien mit über 300 Mark an der Börse notiert werden. K W