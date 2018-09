Inhalt Seite 1 — Ein Strich durch die Rechnung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Gerhard Spörl

Bonn, Ende Januar

Je früher die Wahl in der DDR stattfindet, desto tückischer ist sie für Helmut Kohl in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der CDU. Die „Allianz der Mitte“, das ungefähre Pendant zur Union, läßt sich zwar in aller Eile schmieden. Aber Kohl muß sich mehr, als er beabsichtigte, ins Wahlkampfgedränge stürzen – und hat gute Aussichten, zu den Verlierern zu gehören. Ein Volksentscheid für die Einheit, doch nicht für Helmut Kohl: das Paradox am 18. März?

In seiner Eigenschaft als Bundeskanzler trifft Kohl eine andere Güterabwägung und nimmt die neuen Umstände offiziell klaglos zur Kenntnis. Das Interim wird verkürzt. Danach existiert eine demokratisch gewählte DDR-Regierung, mit der sich ohne den Zwang zur Rechtfertigung verhandeln läßt. Sie mag unbequem sein, weil sie Forderungen stellen kann, die sich Hans Modrow versagen mußte. Sie mag die deutsche Einheit enger definieren als der Zehn-Punkte-Plan. Aber das ökonomische, soziale und politische Gefälle erlegt der neuen Regierung Grenzen auf und erlaubt es der Bundesregierung, die Dinge in ihrem Sinn voranzutreiben. Bonn behält massiven Einfluß auf die Transformation der DDR und wird ihn nach dem 18. März mehr denn je ausüben. Auch eine SPD-geführte Regierung in Ost-Berlin muß sich erst Autorität im Lande erwerben, und das kann sie kaum im Konflikt mit Bonn. Es bleibt bei der Außensteuerung der DDR.

Die vorgezogenen Wahlen befreien die Bundesregierung auch aus einer Klemme, in die sie geraten ist. Der Gedanke an eine Vertragsgemeinschaft war aufgekommen, als die Verhältnisse in der DDR noch nicht derart auf dem Kopf standen wie jetzt. Was darunter zu verstehen war, wirkte fast nebensächlich; was damit gemeint war, erschien wichtiger. Als Helmut Kohl Modrows Idee bei seinem Besuch in Dresden förderte, wollte er die deutsch-deutschen Dinge vorantreiben und sie zugleich bändigen. Die Vertragsgemeinschaft sollte eine Etappe auf dem Weg zur Einheit sein und die DDR stabilisieren helfen, damit ihr weniger Bürger weglaufen. Sie würde ja geschlossen zwischen Regierungen, die ihre Existenz zumindest zum Zeitpunkt des Abschlusses nicht in Frage stellen.

So hat Helmut Kohl in Dresden Hans Modrow behandelt: als Geschäftspartner. Der Zerfall jeder Autorität in der DDR machte einen Strich durch die Rechnung. Der Ausweg, mit Modrow zu verhandeln und den Vertrag später mit seinem Nachfolger abzuschließen, wobei der ja vor vollendeten Tatsachen stünde, leuchtete nicht recht ein. Da hilft die März-Wahl: Um das merkwürdige Doppelspiel kommt die Bundesregierung jetzt herum.

Um so mehr stellt sich die Frage, zu welchem Zweck Modrow am 13. Februar nach Bonn reisen wird. Die Verhandlungen darüber, was in dem Vertrag über die Vertragsgemeinschaft stehen soll, liegen brach. Neue Symbole zu setzen fällt mittlerweile schwer; es hat schon viele gegeben. Die Zuversicht ist gering, daß die Zusammenkunft der beiden Regierungschefs wenigstens einige tausend DDR-Bürger, die auf gepackten Koffern sitzen, von ihrem Entschluß abbringt. Mehr als ein Arbeitsbesuch im Wortsinn kann da nicht zustande kommen, und er dürfte ziemlich im Zeichen des Wahlkampfes stehen.