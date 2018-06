In den Planungen für die Atommüll-Anlagen bei Gorleben kamen die Bürger aus den Nachbarkreisen der DDR bisher nicht vor. In Salzwedel in der Altmark, 25 Kilometer Luftlinie von den Anlagen entfernt, wohnen 25 000 Menschen, aber im Sicherheitsbericht zur Pilotkonditionierungsanlage (PKA), dem neuesten Projekt im Atompark nahe der Elbe, findet sich unter der Angabe für die Einwohnerdichte an der Stelle, wo Salzwedel und die anderen Orte im Umkreis von 50 Kilometern auf DDR-Gebiet liegen, nur ein Strich.