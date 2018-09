Köln

Auch einen Karnevalisten, das ist gar keine Frage, freut die Öffnung der deutsch-deutschen Grenze. Doch sieht sich Alexander von Chiari als Zugleiter des diesjährigen Kölner Rosenmontagszugs durch die neue Situation auch vor ganz schön heikle Probleme gestellt. Als das Festkomitee lange vor dem 9. 11. (Grenzöffnung) beziehungsweise 11. 11. (Karnevalseröffnung) das Motto des Zugs bestimmte – „Hereinspaziert, hereinspaziert zur größten Schau der Welt“ –, da konnte ja noch niemand ahnen, wie aktuell der Spruch werden würde. Geschweige denn, daß die Landsleute im anderen Teil Deutschlands in der Lage sein würden, das Motto wörtlich nehmen zu dürfen. Die ersten schriftlichen Anfragen nach den Möglichkeiten einer Teilnahme an den Lustbarkeiten des westlichen Karnevals datieren bereits vom 10. 11., kaum daß die Schlagbäume hochgegangen waren.

Das Karnevalskomitee der Technischen Universität Magdeburg fragte in Köln an, ob es nicht in direkte Kontakte mit dem Festkomitee treten könne. Der Karnevalsclub aus Steubnitz bat höflich darum, doch eine kleine Abordnung zum diesjährigen Kölner Karneval schicken zu dürfen; ebenso der Karnevalsclub aus Domersleben, der sogar mit einer Auszeichnung als hervorragendes Unterhaltungskollektiv aufwarten kann. Ein Ehepaar aus Kalau wünscht sich nichts sehnlicher, als endlich mal Kölner Karneval live zu erleben. Das Paar hofft, wie so viele andere, für die tollen Tage Gastgeber in Köln zu finden.

Richtig gerührt ist Alexander von Chiari zuweilen darüber, wie jeck die DDR-Jecken auf Köln sind. „Wir huldigen dem Prinzen Karneval“, versichern sie in ihren Briefen, die sie oftmals an den „Feldmarschall“ des Karnevals adressieren. Für den Berufskarnevalisten sind die phantasievollen Formulierungen ein Indiz dafür, daß die armen Leute „Karneval nur aus dem West-Fernsehen“ kennen. Daß sie die richtigen Begriffe und Gebräuche nicht kennen, wundert von Chiari aber nicht: „Der Karneval kommt ja aus dem Katholizismus, und die DDR war ja immer mehr protestantisch.“

Wie nun aber die vielen Wünsche der Narren von drüben erfüllen? Vor allem die nach Teilnahme am Rosenmontagszug? Schließlich ist streng vorgeschrieben, wer im Zug mitlaufen darf: nur Abordnungen der fünfzig ordentlichen und der fünfzig hospitierenden Karnevalsgesellschaften, die dem Festkomitee angehören. „Es ist der Traum eines jeden kölschen Jung’, mal im Kölner Zug mitzulaufen“, weiß von Chiari. Das gäbe ja so etwas wie „Sozialneid“, ließe man nun einfach die DDR-Jecken teilnehmen. Andererseits gibt der Zugleiter zu bedenken: „Wenn’se gar nix machen, heißt es: Guck mal, die tun nix für die Jecken von drüben.“

Der Zugleiter hat sich nun folgende Lösung einfallen lassen: Es wurde schnell noch ein deutsch-deutscher Wagen an den Zug gehängt. Ein großer deutscher Michel aus Pappmaché liegt dort im Bett mit einem Fieberthermometer im Mund, um ihn herum stehen die vier alliierten Ärzte und sorgen sich um den Fiebernden. Auf diesem Wagen werden dann fünfzehn Mitglieder des Domerslebener Karnevalsclubs, stellvertretend für alle Närrinnen und Narren aus der DDR, mitfahren – allerdings in Kostümen des Kölner Festkomitees. „Wir wollen sie integrieren“, begründet von Chiari diese Entscheidung. „Die sollen in der Masse untergehen, damit sie nicht als bunte Vögel bestaunt werden.“

Ein Hotel zahlt den Domerslebenern eine Übernachtung mit Frühstück; ein Florist spendiert jedem von ihnen 150 „Strüß’scher“, die sie in die Menge werfen können. Auf der Tribüne am Zug wurden hundert Plätze für weitere Gäste von drüben frei gemacht. Außerdem bemüht sich das Festkomitee, noch Sitzungskarten und Quartiere für die Karnevalsbegeisterten aufzutreiben. Damit soll es dann aber genug sein. Schließlich dürfe die ganze Sache auch „nicht ausufern“. Im nächsten Jahr, so hofft Zugleiter von Chiari, werde der deutsch-deutsche Trubel „kein Thema mehr sein“.

Roland Kirbach