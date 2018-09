Was in den alten Deutschlandplänen reine Utopie blieb, wird jetzt von der Wirklichkeit überholt

Von Peter Bender

Die deutsche Einheit kommt auf eine Weise, die niemand geplant oder auch nur erwartet hat. Sie wird Moskau weder abgezwungen noch abgehandelt, Gorbatschows Ja dazu entspringt zwar hoher politischer Einsicht, doch es ist die Einsicht in eine Notwendigkeit. Die Bevölkerung der DDR fließt nach Westen, der Staat verfällt mit jedem Tag weiter. Die Sowjetunion ist unfähig, den Zusammenbruch aufzuhalten, und die gegenwärtige Regierung der DDR außerstande, den Übersiedlern Hoffnung auf schnelle Besserung und Wohlstand im eigenen Land zu geben. Das kann allein die Bundesrepublik; und da Gewalt alles nur noch schlimmer machen würde, bleibt Gorbatschow nur noch übrig, die abgewirtschaftete Firma dem zu überlassen, der die Mittel besitzt, sie zu sanieren. Lediglich die Übergabebedingungen kann er noch aushandeln.

Von allen, die über Deutschlands Einheit nachgedacht haben, ist Kurt Schumacher diesem Ablauf der Ereignisse am nächsten gekommen. Im Mai 1947 entwickelte der SPD-Vorsitzende, was man später die „Magnet-Theorie“ nannte: „Man muß soziale und ökonomische Tatsachen schaffen, die das Übergewicht der drei Westzonen über die Ostzone deklarieren.“ Es sei, fuhr Schumacher fort, „kein anderer Weg zur Erringung der deutschen Einheit möglich als diese ökonomische Magnetisierung des Westens, die ihre Anziehungskraft auf den Osten so stark ausüben muß, daß auf die Dauer die bloße Innehabung des Machtapparates dagegen kein sicheres Mittel ist. Es ist gewiß ein schwerer und vermutlich langer Weg.“

Über vierzig Jahre dauerte es, bis der Weg zurückgelegt war. Schumachers Theorie hatte sich allerdings in ihrem ersten Teil sehr bald bestätigt: Die drei Westzonen und die Bundesrepublik übten starke und anhaltende Anziehungskraft auf die DDR aus. Mehr als drei Millionen Ost-Bewohner siedelten bis zum Mauerbau 1961 in den Westen über; und als in den achtziger Jahren wieder eine „Ausreise“ möglich wurde, begann der Strom erneut zu fließen. Die Wirtschaft der Bundesrepublik, nicht ihre Struktur, aber ihre Leistung, wurde zum Vorbild für die DDR; westlicher Standard, auch Lebensstandard unter Wahrung der Parteiherrschaft – davon träumten Ulbricht und Honecker.

Doch so gut der Magnetismus funktionierte – die Macht des SED-Apparats war -größer und währte länger, als Schumacher vermutlich angenommen hatte. Die deutsche Einheit rückte erst wieder auf die Tagesordnung, als sich die Macht des Ostens dramatisch abgeschwächt hatte. Jahrzehntelang behaupteten die Propagandisten von Moskau bis Ost-Berlin, das Kräfteverhältnis zwischen West und Ost verändere sich zu ihren Gunsten. Soweit es um die militärischen Kräfte ging, hatten sie zeitweise recht, doch spätestens seit den sechziger Jahren verfiel der europäische Kommunismus innerlich. Das System versagte wirtschaftlich und politisch so unübersehbar und unbestreitbar, daß auch die Gläubigen aufhörten zu glauben und die Herrschenden nicht viel mehr vermochten, als noch zu herrschen. Die Schwierigkeiten wuchsen, aber kein kommunistisches Regime wurde mehr mit ihnen fertig, am wenigsten die Sowjetunion.

Vom Aufbruch überrascht