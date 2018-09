Croutons am Runden Tisch

Unsere Verlage haben eine Marktlücke entdeckt: keine bundesdeutsche Zeitung oder Illustrierte, die ihren Lesern noch nicht ans Herz gelegt hätte, reformgeschüttelte Verwandte und Bekannte in der DDR mit einem Geschenkabonnement zu beglücken (selbstredend steht auch die ZEIT nicht zurück).

Eine Illustrierte für westdeutsche Kochkultur will der Jagd auf neue Abonnenten nicht hinterherhinken.

Die Chefredakteurin des Blattes muß gleichwohl geahnt haben, daß es mancher für geschmacklos halten könnte, ausgerechnet eine Gourmet-Gazette in die DDR zu schicken, und tischt den Lesern die Geschichte ihrer Großmutter in Brieselang auf, die immer so dankbar gewesen sei für jedes zugeschickte Kochbuch und sich jahrelang von der heimlich übersandten Kochkunst-Illustrierten am heimischen Herd habe inspirieren lassen.

Wie war’s mit einer amuse gueule? Im neuesten Heft beispielsweise fänden DDR-Köche/Köchinnen gleich vorn ein Rezept für Insalata Frutti di Mare. Leider braucht man zur Zubereitung zwingend Sepie (nichts Bayerisches, sondern eine besonders kleinwüchsige Tintenfischart) und Riesengarnelen, von den Austern ganz zu schweigen. Eine Seite weiter gibt es dann Sauerkraut mit Cidre und Porree-Toast mit Roquefort-Sahne. Na ja, Sauerkraut und Porree müßten sich in Ost-Berlin doch auftreiben lassen ... Wie raffiniert Chicoree mit Lachs oder auch mit Gorgonzola-Sauce schmeckt (sofern man der Zutaten habhaftig wird), wird in der mehrseitigen Titelgeschichte ausgebreitet. Zum „Menue im Februar“ empfehlen die Hamburger Anrichter weißen Portwein als Aperitif sowie Spätburgunder aus Baden oder württembergischen Trollinger – edle Tropfen, die drüben möglicherweise aus Berichten über Wandlitz in Erinnerung sind.

Vielleicht ließen sich unsere Ostberliner Freunde wenigstens von den Vorschlägen für einen Imbiß im Büro anregen (da doch, wie jeder Zeitungsleser weiß, Kopierer, Briefpapier und funktionierende Telephonleitungen Mangelware sind): feines Filetgeschnetzeltes mit Mandeln und Basilikum oder Garnelen-Ragout für die Pause im VEB. Und wenn’s eher was Schlichtes sein soll: Camembert-Toast mit Williamsbirne und Walnüssen.

Ein paar Seiten weiter sind kapriziöse Kleinigkeiten fürs kalte Büfett farbenprächtig in Szene gesetzt; Crabmeat-Croutons mit Safran-Mayonnaise – vielleicht eine Idee für Verschnaufpausen am Runden Tisch?

Das nächste Heft wird sich übrigens einem auch für DDR-Leser interessanten Thema widmen: neuen Rezepten mit Petersilie.