Von Roger de Weck

Schwarzes Haar, mächtige Sonnenbrille, Schnurrbart, schwarzes T-Shirt (auf dem der Kopf eines grimmigen Leoparden prangt), gescheckte Hose, schwere Boots. In der Rechten ein M-16-Maschinengewehr; linker Hand, griffbereit im Halfter, eine australische Pistole der Marke Glock. Der 37jährige Mann nennt sich mit Vornamen Ozzie, seinen Nachnamen gibt er nicht preis. Seit drei Monaten weilt der aus Kuba stammende Amerikaner im Drogenland Bolivien. Als Mitarbeiter der Rauschgiftbekämpfungsbehörde DEA (Drug Enforcement Administration) berät er die leopardos: die Eliteeinheit der bolivianischen Polizei.

Der Hubschrauber hebt ab und kreist über die langgezogenen Baracken der Kaserne von Chimore, dem Stützpunkt der Drogenpolizisten mitten im größten Coca-Anbaugebiet. Durch die offene Schiebetür blickt Ozzie auf die leicht gewellte, nach Westen hin flache Landschaft des Chapare am Fuß der Anden. Ockerbraune Flüsse und Rinnsale schlängeln sich durch den Urwald. Überall stechen hellgrüne Coca-Felder gegen das Dunkelgrün des Dschungels ab. Allenthalben wird gerodet; die gefällten, verkohlten Baumstämme glänzen im Gegenlicht der Mittagssonne.

Vor ihren Häusern haben die Kleinbauern – die Campesinos – große Planen gebreitet, auf denen die Coca-Blätter zum Trocknen ausgelegt werden. "Fast alle leben hier vom Coca-Anbau. Wir können nicht einfach die gesamte Bevölkerung des Chapare ins Gefängnis stecken." Der Amerikaner Ozzie und seine bolivianischen Kollegen fahnden lediglich nach den Coca-Einkäufern und den Chemikern, die irgendwo im Urwald ihre Laboratorien einrichten und die getrockneten, gestampften Coca-Blätter zu pasta bdsica – einer Vorstufe des reinen Kokains – verarbeiten. Die weitere "Veredelung" und die Vermarktung übernehmen dann die kolumbianischen Drogenkartelle.

Zwar gelingt es immer wieder, beträchtliche Mengen von Coca zu beschlagnahmen, doch nur selten gerät ein Händler in die Fänge der leopardos, die ohnehin schlecht ausgerüstet sind. "In dieser Gegend weiß jeder alles, was sich tut. Nur wenn wir nachts auf Pirsch gehen, im Urwald übernachten und frühmorgens eingreifen, haben wir eine kleine Chance, jemanden zu verhaften", erläutert Ozzie, der früher als undercover-Agent der DEA im Großstadtdschungel von Miami besser zurechtkam.

"Die Tatsache, daß kaum Leute verhaftet werden, ist ein Indiz für das Ausmaß der Korruption", gesteht unumwunden der Chef der bolivianischen Drogenbehörde, General Lucio Anez Rivera: "Unsere Soldaten und Polizisten, die im Urwald auf Patrouille gehen, verdienen hundert Dollar im Monat. Groß ist die Versuchung, sich bestechen zu lassen. Manchmal frage ich mich, wie wir trotzdem so viel Kokain fassen." Vergangenes Jahr waren es an die neun Tonnen – bei einer Gesamtproduktion von 100 bis 600 Tonnen, niemand weiß es genau. Die Bolivianer sind nach den Peruanern die zweitgrößten Coca-Erzeuger der Welt.

Von seinem Büro auf der Anhöhe von La Paz überschaut der in Zivil gekleidete General die bergige Hauptstadt Boliviens. Lucio Anez Rivera, der 1981 zum Sturz des mit der Kokainmafia liierten Diktators Luis García Meza beitrug, zählt zu den wenigen durch und durch demokratisch gesinnten Offizieren. Der kleingewachsene Mann meint es ernst mit dem Kampf gegen die Drogenplage, und doch macht er keinen Hehl aus seiner Ohnmacht