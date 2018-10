/ Von Vera-Maria Baehr

Der alte Mann erzählt seine Geschichte wie einen Krimi. Im Wohnzimmer eines Ostberliner Stadtrandhäuschens läßt er Ereignisse wiedererstehen, die fünfzehn Jahre eisern verdrängt waren. Jetzt, nach dem Zusammenbruch der SED-Herrschaft in der DDR, ist die Stunde gekommen, da er zu fordern wagt: „Ich will Gerechtigkeit – moralische und materielle.“

Werner Zeukes Lebensgeschichte ist eine Geschichte von Aufstieg und Verfall der sozialistischen Planwirtschaft. Am Anfang hatte er nichts als Hunger und zwei geschickte Hände. Lächelnd erinnert sich der 74jährige im feinen blauen Zwirn an seine Sternstunde, die Stunde Null im zerbombten Berlin: „Der Sohn eines Herrn mit Brieftasche wünschte sich zur ersten Nachkriegsweihnacht eine elektrische Eisenbahn. Ich sollte sie bauen.“ Der junge Kriegsheimkehrer und gelernte Maschinenschlosser hätte auch Lampen, Schuhputzmaschinen oder beheizte Nachttöpfe konstruiert. Der Zufall bescherte ihm aber den Auftrag, eine Modellbahn zu zaubern. Sie geriet vortrefflich. Und so war auch sein Weihnachtsfest gesichert.

Von da an ging’s bergauf: Er verwandelte in Modelleisenbahnen, was er kriegen konnte: Holz, Aluminium, Motorenteile aus ausgedienten Jagdflugzeugen. Jede Schiene, jede Weiche: Handarbeit. Dann trat Helmut Wegwerth, Zeukes Kompagnon, auf den Plan. Er hatte 5000 Reichsmark in der Tasche – ein kleines Vermögen. Die Zeuke und Wegwerth KG wurde gegründet.

Als 1949 die DDR gegründet wurde, erwirtschafteten bereits achtzig bis hundert Beschäftigte einen Jahresumsatz von zwei Millionen Mark. Zwei Stunden brauchte man, um mit dem Wagen alle vierzehn Werkstätten, anfangs in Kellern und ausgedienten Kneipen untergebracht, zu besuchen. „Wir führten als erste der Branche den Werkstoff Plast ein. Unser Chefkonstrukteur, ein sechzehnjähriger Modellbahn-Besessener, entwarf die Formen für den Spritzguß.“ Innovationen begleiteten den Aufstieg der Firma – auch die Motoren waren Eigenentwicklungen.

Hoffnung aufs Überleben