Von Ulrich Stock

Vater, Mutter, Kind. Drei Worte, eine Familie. Diesseits der traditionellen Definition hat sich ein buntes Spektrum aufgetan. Nur dem Nachwuchs zuliebe müssen Mann und Frau beileibe nicht mehr verheiratet sein. In der modernen Familie degeneriert der Vater nicht zum Pantoffeltier, die Mutter steht nicht immerzu am Herd. Tagesmütter und Hausmänner tummeln sich in der Nachbarschaft, alleinerziehende Väter und Leihmütter bevölkern die Zeitungsspalten. Von Plakatwänden herab wird der Fortpflanzungstrieb stimuliert.

Die Zeiten haben sich geändert, und doch, und doch: Vater, Mutter, Kind ist die Familie. Immer noch.

Losgelöst von Tradition und Moderne haben sich im amerikanischen Kalifornien Familien ganz anderen Typs entwickelt.

Vater, Vater, Kind.

Mutter, Mutter, Kind.