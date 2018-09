Inhalt Seite 1 — Den Bach hinunter? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Michael Nerlich

BERLIN. – Vielleicht hat es noch keiner gemerkt. Vielleicht wollen wir es gar nicht merken. Das, was tatsächlich unseren Wiedereinstieg in die Gemeinschaft der gesitteten Völker möglich gemacht hat, das, was bis vor wenigen Tagen noch vorgeblich die (geistige) Basis für unsere europäische Weiterentwicklung war, geht den Bach hinunter. Und niemand rührt sich. Der deutschfranzösische Dialog, den wir mit soviel Pomp in eine ewigwährende deutschfranzösische Freundschaft institutionalisiert hatten, schlägt wieder einmal um in deutsch-französische Feindseligkeit.

In Frankreich schwappt eine Grundwelle antideutschen Ressentiments hoch wie seit Kaiser Wilhelms Zeiten nicht mehr. Sie droht, alles hinwegzuspülen, wofür einst Adenauer und de Gaulle die Grundlage schaffen wollten, was Giscard d’Estaing und Helmut Schmidt auszubauen trachteten und was Hans-Dietrich Genscher als Basis für die augenblickliche Deutschlandpolitik nutzen wollte. Adenauers Enkel scheinen dafür im Augenblick kaum mehr als Indifferenz aufzubringen, und bei den Erben Helmut Schmidts sieht es kaum anders aus.

Sie habe Angst vor Deutschland, sagte Marguerite Duras am 11. Januar dieses Jahres, eine von vielen. Aber immer öfter wird auf kritische französische Äußerungen von deutscher Seite repliziert, „die Franzosen“ müßten endlich lernen, daß sie in Europa nur eine Rolle unter anderen spielen, daß „wir Deutschen“ uns nicht länger bevormunden lassen und „das Gerede über unsere Vergangenheit“ endgültig leid sind. Selbst wenn wir Deutschen triftige Gründe hätten, anderen Völkern das Recht abzusprechen, uns an unsere Verbrecherstaat-Vergangenheit zu erinnern, so wäre es doch töricht, der wieder aufflammenden Angst vor uns nicht mit respektvollem Ernst zu begegnen.

Denn mit Arroganz oder Nachlässigkeit nehmen wir ihnen die Angst nicht, sondern verstärken sie. Was einigen offensichtlich Lustgefühle bereitet – wie Rudolf Augstein, der mit Blick auf die (Wieder-)Vereinigung Günter Grass, der den Mut hat, vor ihr aus künstlerisch-intellektuellen Gründen ebenfalls Angst zu haben, lässig mitteilte, Polen verhalte sich „vernünftig“, Frankreich aber „unvernünftig“. Das war, bevor Polen so nachhaltig seine Angst ausdrückte, daß Frankreich demonstrativ an seine Seite trat. Und natürlich wird man sagen, Augsteins Frankreich-Haß sei notorisch und er habe nie anders über Frankreich geschrieben.

Aber gerade das ist es, daß derartige Denk- und Haßtraditionen überlebt haben und die antifranzösische Arroganz wieder fröhliche Urständ feiert. Hören wir nicht seit Jahren schon von unseren Schriftstellern, daß sie von der französischen Literatur nichts mehr „lernen“ könnten; von unseren Künstlern, daß die französische Kunst ihnen nichts mehr „gebe“; von unseren Philosophen, daß wir von den französischen Denkern nur irrationales Gestammel und mißverstandene Nietzsche- und Heidegger-Aufgüsse gewärtigen könnten? Wenn wir diesem entsetzlichen Schweigen lauschen, das heute zwischen Frankreich und (West-) Deutschland herrscht, dann werden wir begreifen müssen, daß Lothar Baier recht hatte: Nie war der geistige Dialog zwischen Deutschland und Frankreich seit dem 18. Jahrhundert so beschädigt wie heute, denn selbst in der Nazizeit gab es noch ein an Frankreich orientiertes Deutschland in der Diaspora der Emigration.

Und das ist eine Tragödie vor allem für uns Deutsche. Denn wir haben unsere nationalstaatliche Identität nie unter Abstraktion von Frankreich denken können. Wir werden dies auch in Zukunft nicht können. Eine Tragödie auch, weil der geistige Dialog, den wir mit Frankreich führen müßten, uns bei der deutsch-deutschen Annäherung und dem dafür notwendigen Ausgleich mit Europa von entscheidender Hilfe wäre.