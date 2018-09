Von Benjamin Henrichs

Hochzeitstag. Wilhelm, der Schreiber, heiratet Käthchen, des Försters Töchterlein. Doch bevor er sein Glück macht, muß er beweisen, daß er auch ein richtiger Mann ist. Daß er schießen kann. Der Schreiber will Förster sein – also muß er vor der Hochzeit den Probeschuß machen. In einer einzigen Kugel liegt nun sein ganzes Leben. Ein Schuß, auf Liebe und Tod.

Auf der Bühne steht ein mächtiger Baum, ganz ohne Blätter. Auf einem Ast sitzt regungslos Wilhelms Opfer, die weiße Taube. Es ist Dämmerung, eine leise Musik scheint das ganze Theater in den Schlaf zu wiegen.

Lautlos und langsam erscheint die Hochzeitsgesellschaft – alle in weißen, schimmernden Gewändern aus zerknittertem Papier. Auf einige Kleider fällt, wie von einem fernen Regenbogen, farbiges Licht. Im Hintergrund humpelt eine dünne, schwarze Figur ins weißliche Bild: der Regisseur des Schauspiels, der Teufel möglicherweise. Mit seinem Auftritt verfärbt sich der Himmel orangerot, in die schwebende Musik mischt sich ein kreischendes, sägendes Geräusch.

Dann stürzt, verspätet und in Panik, die Braut herein (Käthchen/Annette Paulmann). An der Rampe macht sie erschrocken halt, wie vor einem Abgrund. Sie scheint zu ahnen, daß ihr Glückstag ihr Todestag werden wird. Angstvoll reißt sie sich aus jedem Augenlid eine Wimper heraus.

Endlich ist Robert Wilsons Theater zu sich selber heimgekehrt: ins Unbegreifliche. Zweieinhalb Stunden lang hatten wir die Figuren des Dramas in wirbeliger, furioser Aktion gesehen – jetzt sind sie in Trance. Eine Todesstille tritt ein; unwillkürlich, eine Schrecksekunde lang, schauen die weißen Gestalten in Richtung des Publikums – als merkten sie erst jetzt, am Ende des Dramas, daß dort unten im Dunkeln jemand ihrer Geschichte zuschaut.

Wilhelm schießt. Die Taube rührt sich nicht, die Braut sinkt tot zu Boden, gelähmt schleicht die Festgesellschaft von der Bühne.