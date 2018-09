Mittelständische Betriebe sind der Großindustrie ausgeliefert

Von Irene Mayer-List

Gemächlich rollt der weiße Brummi entlang der Donau nach Regensburg. Kein Stau, keine Komplikationen. Pünktlich gegen Mittag dockt er bei BMW an. Außer dem Fahrer ist vor der Werkhalle kein Mensch in Sicht. Auf Knopfdruck bewegen sich fünfzehn Autositz-Garnituren vom Lastwagen: karmesinrote Sitze, sportliche Ledermodelle, bürgerlich-beige Kombinationen. Wie von Geisterhand bewegt, ordnen sie sich an einem Förderband und schweben lautlos zur Montagehalle.

Am frühen Morgen hatte der BMW-Computer die Sitze beim Computer des Polsterfabrikanten geordert – passend zu den ersten frisch gespritzten Chassis aus der Lackiererei. Vom Rechner ferngesteuert, machten sich die Näherinnen in der zwanzig Kilometer von Regensburg entfernten Firma Schmitz & Co. ans Werk. Der BMW-Computer duldet keine Trödelei: Detailliert und mit genauen Zeitvorgaben erteilt er der Polsterfabrik alle zwei Minuten einen neuen Auftrag. Pausen, Sonderschichten, Urlaub – alles richtet sich im Werk der Firma Schmitz & Co. nach dem großen Bruder BMW.

Pünktlich um elf Uhr schickte der Computer den Lastwagen, um die Sitze abzuholen. Das Timing grenzt an Zauberei. Während jetzt die ersten roten Sitze in die Regensburger Montagehalle gleiten, steuert genau zeitgleich und ohne menschliches Zutun auch die passende Karosserie heran. Die Ledergarnitur gesellt sich zu einem Cabrio, die beigen Modelle zu der Familienausführung. Keine Kontrolle, nur ein paar Handgriffe – dann sind die Sitze eingebaut. Just in time nennen die Fachleute diese auf die Minute abgestimmte Produktion und pilgern aus ganz Deutschland an die Donau, um von den Niederbayern zu lernen.

„Logistik“ war bis jetzt ein Wort, das selbst eingefleischte Ökonomen zum Gähnen brachte. Doch mittlerweile reisen selbst die höchsten Herren aus Unternehmen und Gewerkschaften zu Logistiker-Tagungen. In neue Produktionstechnologien investiert die deutsche Industrie bereits mehr als in die eigentliche Produktforschung. Die Wirtschaft erlebt eine der größten Strukturveränderungen der letzten Jahrzehnte.

Das Ziel: Teure Lager, Verschleiß und die Produktion auf Verdacht sollen verringert werden; die Hersteller wollen sofort und gezielt auf die Launen der Kunden reagieren. Der Weg: eine immer besser ausgetüftelte und computergesteuerte Logistik. In England hat ein Warenhaus bereits seine Scanner-Kassen mit den rechnergesteuerten Zuschneidemaschinen in seiner Textilfabrik verbunden. Wird übermäßig viel in Größe 36 verkauft, so schneiden die Maschinen automatisch kürzere Hosenbeine.