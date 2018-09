Von Michael Sontheimer

Man kann einfach keinen Krieg gewinnen, wenn man nicht bereit ist, alle Kräfte – materielle, geistige, technologische wie finanzielle – zu mobilisieren." Mit Erkenntnissen dieses Kalibers eröffnete die Generaldirektorin der Wiener Dependance der Vereinten Nationen, Margaret J. Anstee, im Januar dieses Jahres eine Sondertagung der UN-Suchtstoffkommission. "Jetzt, da der Kalte Krieg der Vergangenheit angehört", befand Frau Anstee, "die Ost-West-Spannungen abgenommen haben und die Verteidigungsausgaben reduziert werden, stellt sich die Frage, ob wir nicht die Ersparnisse in diesen anderen, positiveren Kampf umleiten können."

Im Februar beschloß die Generalversammlung in New York dann eine förmliche Kriegserklärung sowie ein hundert Punkte umfassendes Aktionsprogramm. Die UNO-Woche berichtete: "In der politischen Erklärung machten die Mitgliedsstaaten die Zeit von 1991 bis zum Jahr 2000 zur Dekade der Vereinten Nationen gegen Drogenmißbrauch und kamen überein, die Menschheit von der Geißel der Droge und des illegalen Handels mit Rauschgift zu befreien."

Falls uns das etwas ungelenke Deutsch nicht zu sehr erregt, können wir also beruhigt in unserem Sessel zurücklehnen, vielleicht noch eine Flasche köstlichen französischen Rotweins öffnen und darauf anstoßen, daß dieses furchtbare Rauschgiftproblem endlich von der UNO gelöst wird.

Auch die Bonner Gefechtsstände demonstrieren Unerbittlichkeit. Kanzler Kohl präsentierte schon im vergangenen Herbst die Grundzüge eines "Nationalen Rauschgiftbekämpfungsplanes"; im Juni wird er eine "Nationale Drogenkonferenz" eröffnen. Die Zahl der Rauschgiftfahnder beim BKA soll sich verdoppeln. (George Bush hatte ja bereits im vergangenen Sommer die Nation zum war on drugs aufgerufen und die Kriegskasse mit 10,6 Milliarden Dollar ausgestattet.)

So wäre denn alles wunderbar, stünde nicht der Optimismus der Drogenkrieger in einem geradezu grotesken Mißverhältnis zur Realität. Richard Nixon war der erste US-Präsident, der die illegalen Drogen zum "public enemy number one" erklärte. Ihm folgte Ronald Reagans war on drugs. Das Ergebnis des bald zwanzigjährigen Feldzuges: Noch nie wurde weltweit so viel Heroin und Kokain produziert wie heute, noch nie waren diese Rauschmittel so billig. Noch nie wurde so viel Geld mit Handel illegaler Drogen verdient, noch nie wurden so viele Menschen wegen ihres Rauschmittelkonsums kriminalisiert. Es läßt sich ein für militärische Auseinandersetzungen typisches Phänomen beobachten: je hoffnungsloser die Lage, um so haltloser die Durchhalteparolen der Generäle.