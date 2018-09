Wer plötzlich aus dem Alltagsbetrieb geworfen wird, krank auf der Nase liegt, kein Fernsehen konsumieren kann, nicht mehr die ARD-Berieselung erträgt, weil die Stampf- und Dudelmusik sein Leiden verschlimmert, der kann verblüffende Entdeckungen machen. Voraussetzung für die nicht geahnte Überraschung ist der Besitz eines jener kleinen Weltempfinger, die, mit Technik vollgestopft, alle Wellen ansaugen können, die gängigen UKW-Strahlen ebenso wie die Sendungen zwischen 153 und 26 100 Kilohertz, also auch die ziemlich kurzen und die ganz langen Wellen. So erlebt der auf die zwei Quadratmeter eines Bettes Reduzierte dennoch das weite Leben aus neuer Hör-Perspektive, wenn er noch halbwegs munter ist.

Die Überraschung: Das gute alte Dampfradio gibt es noch. Es sind – irgendwo zwischen den heruntergekommenen Frequenzen des heutigen Äther-Gedrängels – noch aufschlußreiche, spannende, farbige Ausstrahlungen zu hören, die nicht von armseligen deutschen oder amerikanischen Schlagern zerstückelt werden. Es ist noch Politik am Stück zu hören, es lassen sich noch Berichte, Reportagen, Analysen, Kommentare aus aller Welt empfangen, die nicht von Werbung oder Moderatorengequatsche zermanscht werden – lange, ruhige, zu Ende gedachte Stücke, die dem Hörer etwas abverlangen. Offenbar kann das heute der Kranke besser leisten als der Gesunde. Aber der Malade kann diese Erfahrung auch für die gesunde Zeit nutzen – oder sie seinen Lesern mitteilen, jenen vielen Lesern, die das Radio gar nicht mehr regelmäßig und neugierig einschalten mögen, weil ihnen aus den programmierten Sendern nur noch akustischer Müll entgegenquillt, den die Herrschaften in den Sendern als Unterhaltung ausgeben. Ernsthaftes, gar Tiefsinniges hat dort keine Chance, selbst Politik wird, etwa im ersten und im dritten Programm des Südwestfunks, nur noch als Amüsement verkauft.

Hören Sie dagegen mal Radio Helsinki auf 9530 Kilohertz! Da wird lang und breit erzählt, in deutsch, welche Probleme die Finnen haben. Oder wollen Sie Agentendurchsagen lauschen? Dann schalten Sie abends auf 4010 oder 3370 Kilohertz. Auf der Welle 9560 können Sie an manchen Abenden durchgehend klassische Musik hören, es scheint ein britischer Sender zu sein. Auf Kurzwelle 9425 und 9470 werden griechische und französische Sendungen in guter Hörqualität ausgestrahlt. Und abends vor allem lassen sich zahlreiche Auslandssender erwischen, die Interessantes in deutscher Sprache ausstrahlen.

Das Frappierende aber ist, daß unser gutes altes Dampfradio auch noch auf deutschen Sendern läuft. Schaltet nur die Abschaltquoten ein! Die Deutsche Welle, der Deutschlandfunk und die zweiten, im Norden und Westen dritten Programme der ARD, von allen Seiten bedrängt, gerupft und mit Sparterror überzogen – sie bieten noch das seriöse, anspruchsvolle Radio von 1960, das die ARD groß gemacht hat. Die Deutsche Welle etwa, auf 6075 Kilohertz fast immer vorzüglich zu hören, bringt den ganzen Tag faszinierende Sendungen aus diesem und anderen Ländern, Politik, Kultur, Wissenschaft. Musik taugt für die Kurzwelle ohnehin nicht. Die Kölner haben daraus eine Tugend gemacht. Oder der Deutschlandfunk, der jetzt in einigen Gebieten der Republik auch auf UKW zu hören ist und über dessen Existenzberechtigung nun, nach den Umwälzungen in der DDR, diskutiert wird, ja, der dem Auslandssender angeschlossen werden soll: Er hat die besten Eigenschaften des Dampfradios bewahrt, er bringt lange Wortsendungen, mehrere Berichte hintereinander ohne Zwischenmusik, spannende Diskussionen, hilfreiche Problem-Erörterungen, Sendungen über Krankheit und Wissenschaft, er läßt Fachleute ausgedehnt zu Wort kommen, stellt Bücher vor, veranstaltet Diskussionsreden gescheiter Leute, die auf den Ausschaltquoten-Wellen ersichtlich nicht zu jenen Selbstdarstellungs-Unarten gezwungen sind, die Talk-Shows im Fernsehen so peinlich machen.

Laßt also um Himmels willen die letzten Ausschaltquoten-Sender leben, sie sind die traurigen Reste von etwas Gutem, und sie werden einmal Brücken zu einer erneuerten Dampf-ARD sein!

Hanno Kühnert