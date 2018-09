Herr Schütz, WAS veranlagte Sie, 1980 die DDR zu verlassen und in den Westen zu gehen?

Ende der siebziger Jahre traf ich auf einem Spaziergang am Prenzlauer Berg James Joyce. Ich war natürlich sehr erstaunt über diese Begegnung, weil ihm zuvor wiederholt die Einreise in die DDR verweigert worden war. Der Tote machte nicht viel Federlesens mit mir und sagte mir auf den Kopf zu, daß es jetzt an der Zeit sei, mit ihm zusammen auf die andere Seite zu gehen, wenn es mir denn Ernst sei mit der Kunst. Ich plagte mich zu dieser Zeit mit einer Prosa, die mir nicht so recht gelingen wollte. Da ich schon immer ein gehorsamer Sohn der Toten war, was wohl an meiner DDR Erziehung liegt, folgte ich also Joyce auf die andere Seite und schrieb meine erste Prosa "Medusa".

Ein Toter verführte Sie zur Republikflucht. Ist das nicht sehr ungewöhnlich?

Nein, für mich ist das nicht sehr ungewöhnlich. Erstens bin ich lieber in guter Gesellschaft als in schlechter, und James Joyce ist wirklich ein angenehmer Gesellschafter, und zweitens habe ich nicht diese Vorurteile wie die Menschen im Westen, was den Verkehr mit den Toten betrifft. Für einen DDR Bürger war es ganz normal, mit den Toten zu wachsen. Immer wurde uns ein Toter als leuchtendes Vorbild hingestellt, an dem sich die Lebenden ein Beispiel nehmen sollten. Die SED betrieb ja einen ganz massiven Totenkult. Wir waren doch jahrelang mit den großen Toten der Arbeiterbewegung zusammen eingemauert, und irgendwann waren wir eben alle Gespenster. Für mich persönlich war es natürlich ein großes Glück, daß sich ein frei vagabundierender und so gesunder Toter wie Joyce für mich blasses Gespenst interessierte. Später fand ich dann heraus, daß hinter dieser Begegnung ein Geheimdienst stand.

Ihre neue Prosa, "Der Vierte Dienst" legt den Verdacht einer Aktion des Arkadischen Sicherheitsdienstes (ASD) nahe, der den Aufstand der Toten gegen die Lebenden organisiert.

Ja, ja, James Joyce war ein illegaler Grenzgänger mit ASD Lizenz. Natürlich mußte auch ich mich erst mit dem Gedanken vertraut machen, daß im Totenreich ein Geheimdienst existiert, obwohl doch eigentlich klar sein dürfte, daß die Toten nicht alle Angewohnheiten der Lebenden ablegen können. Und zu den festen Angewohnheiten der Lebenden gehört erwiesenermaßen die Gründung von Geheimdiensten.

Warum wollen die Toten eigentlich unbedingt die Macht übernehmen? Die üblichen materiellen Motive scheiden doch wohl aus.