Der Winter geht, die Frühjahrsmüdigkeit naht. Für Erholungsbedürftige, die jetzt ein paar Tage Urlaub vom Alltagsstreß nehmen wollen, bieten Kurorte und Heilbäder preisgünstige Schnupperkuren an.

Ein Gesundheitspaket zum Kennenlernen offeriert beispielsweise Bad Aibling (Städtische Kurverwaltung, 8202 Bad Aibling, Tel. 08061/21 66). Sieben Tage lang können sich Urlauber in dem bayerischen Heilbad bei Massagen und im Moorvollbad erholen. Das Angebot kostet mit Übernachtung und Halbpension von 597 Mark an. "Fit in den Sommer", verspricht Bad Teinach-Zavelstein im Schwarzwald (Kurverwaltung, 7264 Bad Teinach-Zavelstein, Tel. 07053/84 44). Mit Trinkkur, Mineral-Thermalbädern, Sauna, Massagen und Kneippschen Blitzgüssen soll der Frühjahrsmüdigkeit der Kampf angesagt werden. Eine Woche mit Übernachtung gibt es bereits von 234 Mark an. Eine neuntägige "Körner-Kur" bietet Freudenstadt-Kniebis im Schwarzwald vom 19. bis zum 27. Mai und vom 29. September bis zum 7. Oktober. Der entschlackende und entwässernde Vollwerturlaub kostet mit Hotel, Vollpension und einem Saunabesuch von 460 Mark an und kann im Reisebüro gebucht werden.

Von 437 Mark an können Streßgeplagte eine Fitneß-Woche in Daun verbringen. Im Preis eingeschlossen sind Sportmassagen, Bewegungsbäder, Trinkkur, Sauna und Hallenbadbenutzung. Die Pauschale kann beim Hotel "Hommes" (5568 Daun, Tel. 06592/538) gebucht werden. Ein "7-Tage-Gesundheitsprogramm" in Bad Kreuznach offeriert die Rheuma-Heilbad AG (Postfach 23 62, 6550 Bad Kreuznach, Tel. 0671/93 12 20) von 660 Mark an. Abgerundet wird das Fitneß-Paket durch Diät- oder Vollwerternährung.

Gymnastik, Schwimmen, Wandern, Fahrradfahren und Massagen gehören zur Aktivwoche in Dobel, die von Mai bis Oktober angeboten wird. Kostenpunkt: von 330 Mark an, Hotel und Frühstück eingeschlossen. Der Fitneß-Urlaub wird über Reisebüros vermittelt. Eine ganzjährige Pauschale "7 Tage Thermalbaden" bietet Bad Bertrich (Kurverwaltung, Postfach 12 20, 5582 Bad Bertrich, Tel. 02674/313) von 228 Mark an, Übernachtung und Frühstück inclusive. Baden in 31 Grad warmem Schwefelwasser können Urlauber in Bad Abbach (Kurverwaltung, 8403 Bad Abbach, Tel. 09405/15 55). Der Kurort an der Donau offeriert einen siebentägigen Aufenthalt von 190 Mark an. Wer etwas tiefer in die Tasche greifen will, kann im österreichischen Prigglitz (Gemeindeamt, A-2640 Prigglitz, Tel. 0043 2662/35 16) ein Bad in frischem Gebirgsheu nehmen. Die siebentägige Heukur, die eine ideale Prophylaxe gegen Rheuma, Gicht, Ischias und Übergewicht sein soll, kostet mit Vollpension, Sauna, Massage und Vollwertkost von tausend Mark an.

Auch für Erholungssuchende, die nur ein oder zwei Tage erübrigen können, gibt es Schnupperpakete: Beispielsweise das "Saulgauer Versucherle", eine zweitägige Pauschale mit Übernachtung, Frühstück und Thermalbaden im oberschwäbischen Saulgau (Verkehrsamt, 7968 Saulgau, Tel. 07581/42 68). Kostenpunkt: von 63 Mark an. Auch Bad Salzuflen (Kur- und Verkehrsverein, 4902 Bad Salzuflen, Tel. 05222/18 32 05) lockt mit Schnuppertagen. Von 180 Mark an, zwei Übernachtungen, Halbpension eingeschlossen, können sich Zivilisationsgeschädigte am Wochenende im Thermalbad entspannen. Von 61 Mark an kostet der "Wildbad Mini-Trip" mit zwei Übernachtungen und Frühstück. Der Preis schließt einen Besuch im Thermalbad und einen Bummel durch den Natur-Kurpark ein (Anfragen beim Verkehrsbüro, Postfach 10 03 26, 7547 Wildbad im Schwarzwald, Tel. 07081/102 80). Zwei Besuche im Kurbad gehören zum "Königsteiner Wochenende". Das Schnupperpaket gibt es von 169 Mark an, Übernachtung und Frühstück eingeschlossen. Auskunft erteilt die Kurverwaltung, Hauptstraße 21, 6240 Königstein im Taunus, Tel. 06174/20 22 51. Christine Möllhoff