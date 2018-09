Zunächst deutet alles auf einen klassischen Kriminalroman: 58 Jahre nach einem bestialischen dreifachen Mord will der Täter auf dem Sterbebett sein Gewissen erleichtern. Dem Roman des Australiers Rodney Hall, in seinem Heimatland einer der renommiertesten Erzähler, dient der unaufgeklärte Mord an drei Mitgliedern der Farmerfamilie Murphy im Jahre 1898 jedoch nur als Ausgangspunkt. In der literarischen Bearbeitung verwandelt sich der authentische Kriminalfall in eine düstere Parabel.

Die Anmaßung des Sterbenden, des einstigen Verlobten der jüngsten Ermordeten, sich zu einer nicht begangenen Tat zu bekennen, wird für den Ich Erzähler zur Herausforderung. Der achtzigjährige Pat Murphy, Bruder der Opfer, entwirft ein bizarres Mosaik aus Erinnerungen, das Stück für Stück, ohne strenge chronologische Ordnung die grauenhafte Logik des Verbrechens hervortreten läßt.

Die zwölfköpfige Familie Murphy gleicht einem archaischen Stammes verband. Ihre Farm, die den Namen "Paradies" trägt, ist "eine Welt, in der jeder von uns einen sicheren Platz hatte", "frei von der üblichen schleichenden Trägheit", die Pat im Australien der Jahrhundertwende sich ausbreiten sieht "Wir betrachteten unsere Eltern als ziemlich normal", erklärt er, um zu schildern, wie "Pa" den ältesten Sohn durch Prügel gebrochen und Michael, eines der Opfer, immer wieder ans Bett gekettet hat, um ihm Unbeschwertheit und Lebensfreude auszutreiben. In ihrem gnadenlosen Selbstbehauptungswillen verkörpern die Murphys ein atavistisches Relikt: Mentalität und Lebensform der Pioniergeneration, die den Kontinent und seine Bewohner gewaltsam unterwarf, haben im patriarchalischen Gewaltzusammenhang der Familie überdauert. Wie düstere Riesen aus ferner Zeit, unerlöste "Opfer einer widernatürlichen Fruchtbarkeit" zwingen die Eltern sich und ihren "Wurf" zu Gehorsam und Arbeit — "Ohne Arbeit waren wir nur eine gewöhnliche Tyrannis und erbarmenswert".

Noch die reflexive Distanz, die es Pat ermöglicht, die Erzählerrolle einzunehmen, erscheint als Fügung eines unentrinnbaren "Schicksals": "Um unsere kleine Welt zu preisen, brauchte die Familie einen Geschichtsschreiber Ein Gefangener bleibt auch er, in seinem Handeln ebenso wie in seinem Denken "Nichts geringeres als Liebe konnte zu dem schrecklichen Gipfelpunkt geführt haben", leitet Pat die Vorgeschichte der Mordnacht ein. Mit den drei "liebevollsten" seiner Geschwister unternimmt er am Weihnachtstag 1898 einen Spaziergang in den Busch. Auf diesem Weg, zugleich eine Metapher für die Übertretung der Ordnung des Stammesverbands, werden die geheimen inzestuösen Wünsche mit einer Deutlichkeit bewußt, die ihre weitere Unterdrückung unmöglich macht. Ihre Erfüllung ist der Anstoß für eine mörderische Kausalität von Sünde, Schuld und Sühne.

Die allmähliche Aufdeckung dieser Hintergründe geht einher mit einem auffälligen Wandel im Erzählstil. Aus den schlichten Sätzen eines Mannes, der gewohnt ist, nicht viele Worte zu machen, wird ein Dickicht aus metaphorischen Beschreibungen und bizarren Deutungsversuchen. Aus diesem Kontrast resultiert die eigentümliche Dialektik des Romans: Je klarer und "verständlicher" dem Leser Tathergang und Motive vor Augen treten, desto verschlungener und allegorischer ihre Darstellung. Auf diese Weise erzählt "Gefangen" in der Form des literarischen Kriminalromans zugleich von der Urgeschichte der Zivilisation: Die barbarische Folgerichtigkeit der Morde fungiert als Chiffre für den bleibenden Schatten des Zivilisationsprozesses, für seinen verdrängten gewaltsamen Ursprung.