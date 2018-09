Von Reiner Scholz

Benediktinerpater Egino Weidenhiller traute seinen Augen nicht. Mitten auf die Steinwand, die sein humanistisches Traditionsgymnasium vom Gebäude des benachbarten Mädchenlyzeums „Maria Ward“ trennt, hatten Pennäler im vergangenen November mit leuchtendroter Schrift gesprüht: „Was Egon kann, kann der Egino schon lange. Die Mauer muß weg.“ Wollten seine Jungen etwa die Koedukation einführen?

Zwischen hohen Türmen und frommen Häusern, zu erreichen durch Karmelitergasse und Jesuitengasse, steht hier in Augsburg seit 1828 das Gymnasium „Sankt Stephan“. Einst eröffnet durch den königlichen Regierungspräsidenten Fürst Ludwig von Oettingen-Wallerstein, ist es nunmehr das letzte bayerische Jungengymnasium. Im Prinzip jedenfalls, denn in der zwölften und dreizehnten Klasse, der Kollegstufe, gibt es auch schon „Feindberührung“, wie Lehrerin Franziska Einsiedel die Eingliederung von Mädchen der Nachbarschule in die eigenen Leistungskurse ironisch nennt.

„Sie brauchen sich doch bloß morgens mal hinstellen ans scharfe Eck, wo sich die Buben mit den Fräuleins treffen. Oder nehmen Sie die Tanzkurse.“ Da stünden dann die Mädchen aus der Neunten vor dem Ausgang von „Sankt Stephan“, „um sich einen der Jungen zu angeln, die dann immer ganz verlegen sind“. Für die schulischen Leistungen der Buben aber, so weiß Pater Egino, sei es entschieden von Vorteil, wenn keine Mädchen da sind. „Die werden dann weniger abgelenkt.“ Doch da im der Benediktiner möglicherweise.

Bildungsforscherinnen behaupten, daß die Jungen von der Koedukation, der gemeinsamen Erziehung, profitieren, während die Mädchen draufzahlen. Im gemeinsamen Sportunterricht verlören Mädchen schnell den Spaß am Spiel, weil die ruppigen Jungen sie beiseite drängten. In den naturwissenschaftlichen Fächern setze die männliche Konkurrenz sich ebenfalls rücksichtslos durch. Schon stellen deshalb Politikerinnen landauf, landab die Koedukation zur Disposition: Zurück zur reinen Mädchenschule. Keine Bildungsreform der letzten Jahrzehnte betraf so viele Schüler unmittelbar wie die Einführung der Koedukation gegen Ende der sechziger Jahre. Und keine hat eine so geringe wissenschaftliche Begleitung erfahren. Ein Jahrhundert lang tobte der Meinungskampf um die Rolle der Frau und das Wohl und Wehe der gemeinsamen Erziehung so heftig wie kein zweiter, und als die Koedukation endlich eingeführt wurde, beschäftigte sich die Administration lediglich mit dem Problem, ob es genügend Toiletten für das andere Geschlecht gäbe und wie der zu befürchtende Körperkontakt bei gemeinsamen Klassenreisen minimiert werden könnte.

Feministische Wissenschaftlerinnen blickten auf der Suche nach dem „heimlichen Lehrplan Sexismus“ in bundesdeutsche Klassenzimmer. Ihr Befund: Von Ko-Edukation, also einer gemeinsamen Erziehung, könne keine Rede sein, allenfalls von „Ko-Instruktion“ oder „Ko-Information“. Radikalfeministische Ringrichterinnen haben die gemeinsame Bildung und Erziehung von Jungen und Mädchen Anfang 1989 in der Frauenzeitschrift Emma bereits ausgezählt: „K.O.Edukation“.

Dabei schien alles bis heute problemlos. Die Schulnoten der Mädchen sind seit Einführung der Koedukation ständig besser geworden. Sie haben die Jungen mit einem Abituranteil von 52 Prozent (1964: 38 Prozent, 1978: 47,3 Prozent) inzwischen abgehängt. Sie bleiben seltener sitzen und stellen den weitaus kleineren Teil der lernauffälligen Schüler. Da blieb es unbeachtet, daß unter den 781 Landes- und Bundessiegern des Wettbewerbs „Jugend forscht“ zwischen 1966 und 1984 die Mädchen nur 7,3 Prozent der Preise in Empfang nehmen durften.