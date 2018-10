Inhalt Seite 1 — Überholte Strukturen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Christian Hacke

Das hätte man nicht gedacht, daß die Struktur der Nachkriegswelt so zerbrechlich ist. Aber plötzlich bricht sie zusammen. Plötzlich erweist sich das einst so bedrohliche und scheinbar unausweichliche sozialistische System als völlig belanglos für die moderne Welt. Seine einzige Herausforderung ist heute noch die, wie es friedlich demontiert werden kann."

Dieses Eingangszitat aus dem Buch von William Pfaff, einem renommierten amerikanischen Kommentator der New York Times, der seit Jahren in Paris lebt, könnte zu dem Schluß führen, daß der Autor sich mit den Folgen der europäischen Freiheitsrevolution befaßt. Dies ist nicht der Fall, denn sein Buch entstand aus mehreren Artikeln, die er für die angesehene Wochenzeitschrift New Yorker bereits in den vergangenen Jahren geschrieben hat.

Pfaff räsoniert auf sympathische und selbstkritische Weise über den Niedergang der amerikanischen Rolle in der internationalen Politik. Gleichzeitig ist er überzeugt, daß die europäischen Mächte wieder zu großen Akteuren der Weltpolitik werden. Der Aufstieg Europas aus den Ruinen der Nachkriegszeit und der Fall des amerikanischen Imperiums sind Pfaffs Hauptthemen, nicht die Freiheitsrevolution in Mittel- und Osteuropa seit 1989.

Pfaff hat aber einen wachen Blick für die Veränderungen im West-Ost-Verhältnis seit Gorbatschows Machtantritt 1985 und deren Rückwirkungen auf die USA. So ist für ihn die alte idealistische Sinngebung amerikanischer Außenpolitik immer fragwürdiger geworden. "Die Verteidigung des Westens war in den frühen fünfziger Jahren, als Stalin noch lebte und die Sowjetunion undurchschaubar, unberechenbar und unversöhnlich schien, für die meisten Westeuropäer eine spontane Entscheidung und ein gemeinsames Ziel. Die Vereinigten Staaten hatten damals einen festen moralischen und militärischen Anspruch auf die Führungsrolle im Westen – einen Anspruch, der auf ihrem Verhalten im Zweiten Weltkrieg sowie auf der Großzügigkeit und Ernsthaftigkeit ihrer Nachkriegspolitik beruhte. Heutzutage ist die Verteidigung des Westens eine Konzeption, die ganz neue politische Verwicklungen mit sich bringt und eine andere moralische Dimension angenommen hat... Der jahrelange Atlantizismus, das Beharren auf der amerikanischen Führungsrolle bei der Verteidigung Europas haben inzwischen einigermaßen undurchsichtig werden lassen, was wir in Europa eigentlich tun und wie alles anfing."

Nach Pfaff stellt sich für die USA deshalb das dringliche Problem, was mit den politisch veralteten, intellektuell unglaubwürdigen und wirtschaftlich nicht mehr funktionierenden Strukturen geschehen soll. Die Struktur der Beziehungen wird vor allem deshalb, so Pfaff, gefährlicher, weil sie nicht mehr funktioniert. Dies gilt für die Struktur der Allianz genauso wie für die Struktur des Ost-West-Verhältnisses. Amerikanische Politik, so Pfaffs Vorwurf, ist nach wie vor umhüllt von der anachronistischen Rhetorik des Idealismus der fünfziger Jahre. Nicht, daß diese alten Werte abgestorben wären – ganz im Gegenteil –, aber sie finden keinen Widerhall mehr, weder bei der breiten Bevölkerung noch bei den Eliten in Westeuropa. Pfaffs kritische Beobachtungen haben einen wahren Kern, aber er überspitzt auf sympathische Weise die Selbstkritik an der amerikanischen Außenpolitik. Natürlich stieg der Anti-Amerikanismus in Westeuropa und in der Welt an. Das alte Solidaritätsgefühl mit den USA wurde durch amerikanische Verwicklungen in Vietnam, Kambodscha, Iran und Mittelamerika sowie durch eine ziemlich rücksichtslose Wirtschaftspolitik in Mitleidenschaft gezogen. Die Konsequenz war, daß Glaubwürdigkeit, Berechenbarkeit und Kompetenz auf der Strecke blieben. Das ständige Nörgeln der Amerikaner an der westdeutschen Entspannungspolitik – Stichwort: Genscherismus – hat darüber hinaus das Vertrauen in amerikanische Entspannungsbereitschaft nicht gerade verstärkt. Aber diese Dinge scheinen sich nun zu bessern. Die USA zeigen unter Präsident Bush mehr Lernfähigkeit als früher. Was Pfaff in der amerikanischen Außenpolitik vermißt, ist die Fähigkeit kluger Anpassung an neue Realitäten. Auch Toleranz und Sensibilität für fremde Kulturen hätten stärker ausgeprägt sein können: "Es ist eigenartig, daß eine so differenzierte Regierung wie die unsere, in einer so differenzierten Nation wie den Vereinigten Staaten, so häufig den Fehler macht, politische Phänomene von augenfälliger geschichtlicher und gesellschaftlicher Komplexität ganz und gar simplen äußeren Ursachen zuzuschreiben. Dieser Fehler liegt der amerikanischen Politik seit Vietnam bis zu El Salvador und Nicaragua zugrunde – und es wäre ein Wunder, wenn die Politik der Regierung von Bush ihn nicht auch begehen würde."

Pfaff beneidet die Westeuropäer, vor allem die Franzosen und Briten, wegen ihrer politischen Reife, weil sie territorial wie politisch an ihr Ziel gelangt seien. Den USA hingegen attestiert er politische Unreife, solange sie einem sentimental-idealistischen Universalismus frönen, auf der Seite von Fortschritt und Moral ihre Außenpolitik einleiten sollen, schließlich aber, wie so oft geschehen, mit repressiven und autoritären Kräften gemeinsame Sache machten.