Inhalt Seite 1 — Dieses tückische Glitzern Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Esther Knorr-Anders

Fraglos läßt es sich nicht leugnen, daß die „Geschenke der Liebe“ das Herz oft sehr viel länger erfreuen als die Liebe selber. Es liegt in der Natur der Sache. Schmuckstücke aller Art erweisen sich – im Gegensatz zu manchem männlichen Partner – als wertbeständige Lebensbegleiter. Ja, man kann sagen, ihr voller Wert wird erst so recht wirksam, wenn die großzügigen Stifter, Ehemann oder Liebhaber, schon längst ins Weite entfleucht sind. Legt die Alleingelassene die Armreifen, Ringe, Ohrgehänge an, wird sie bewegten Herzens äußern: „Daß er ein charaktervoller Mensch war, sieht man den Saphiren an.“ Doch mit dem Besitz allein sind die Vorzüge von „Geschenken der Liebe“ keineswegs erschöpft. Man kann sie verhökern und eine Weltreise unternehmen; ins Pfandhaus tragen, wenn es eine finanzielle Durststrecke zu überwinden gilt.

Solcherart Gedanken hatte ich einem jungen Juwelier vorgetragen. Er war mein erster Gesprächspartner und vermochte sein Mißtrauen ob des Gehörten kaum zu verhehlen. „Mit dieser Einstellung wollen Sie sich über Liebesgeschenke unterhalten?“ fragte er erschrocken. „Über Schmuck als Geschenk“, stellte ich richtig. Mit einem Anflug von Melancholie äußerte er: „Liebe und Schmuck sind eins.“ Kein Zweifel, daran glaubte er. Zwischen uns befand sich ein flacher Tresen, auf dem er ein Kissen, bestückt mit Diamant- und Brillantringen, abgesetzt hatte. Er scheuchte eine Fliege von einem Funkelklunker. Anschließend hob er Ring um Ring vom Kissen, drehte und wendete jeden einzelnen, damit ich Schliff und Glanz würdigen konnte. Er erzählte allerlei Wissenswertes und vieles, was nüchtern denkende Menschen durchaus hätte verwirren können. Schockerlebnisse verursachten ihm jene Kunden, die einen Diamanten nicht von einem Brillanten zu unterscheiden vermochten. Ich senkte die Lider. Mit Feuereifer erklärte er: „Der Schliff macht den Unterschied. Der Diamant hat 16 Facetten, der Brillant 58. Der Diamantschliff ist der weitaus ältere Schliff.“ Ferner klagte er, daß zahllosen Käufern die Bedeutung der „vier Cs“ absolut fremd sei. „Entsetzlich“, pflichtete ich bei. Seine Stimme heiserte vor Ehrfurcht: „Carat, clarity, colour, cut sind Qualitäts- und Wertnachweise. Diamanten gibt es in allen Farbnuancen. Manche schimmern rosa, bläulich, blaßgelb, grünlich. ‚Fancies‘ werden sie genannt. Der sehr seltene farblose Diamant, klar wie ein Wassertropfen, ist einer der teuersten und das schönste Liebesgeschenk.“

Er steckte mir einen Brillantring an den Finger. Der Stein glitzerte sternengleich, aber auch tückisch, wie mir dünkte. 58 Facetten! Prompt dachte ich an das „Facettenauge“ von Insekten, das aus widerlich vielen Einzelaugen besteht. Ich streifte den Ring ab. Ob die begehrte Farblosigkeit des Steins das farblose Ende einer Liebe vorwegnähme, fragte ich mit gebotener Behutsamkeit. Hörbar holte er Luft und sammelte seine Gedanken zur Verteidigung des Diamanten einschließlich der Liebe. Sinngemäß ließ er verlauten, daß seit dem 15. Jahrhundert der Diamantring als Symbol lebenslanger Partnerschaft der Auserwählten an die Hand gesteckt werde. Wegen seiner Härte, seines reinen Schimmers versinnbildliche dieser Edelstein eheliche Treue, Beständigkeit, Durchhaltevermögen. Sein griechischer Name weise darauf hin; „Adamas“ bedeutet „unbezwingbar“. Der helle Stein schütze alle (die daran glauben) vor dem „bösen Blick“, vor Schlangenbiß und Gewitterschäden. Niemand habe das ernster genommen als die amerikanischen Bräute. Ohne Brillantring keine Verlobung, keine Heirat. Plötzlich, doch seitens hellsichtiger Juweliere nicht unerwartet, schlossen sich deutsche Bräute dieser Gepflogenheit an. Der Siegeszug der „Trisets“ – zwei Eheringe und ein Brillantring – wurde nur noch von McDonald’s-Hamburgern übertroffen.

Mein Gesprächspartner stellte eine Auswahl Trisets auf den Tresen. Das Gefunkel mochte hartnäckige Eheverweigerer zur Heirat animieren. Zwischen den Trisets steckten die üblichen Ringpaare. Doch beide Ringe trugen Brillanten. Dies schmückende Beiwerk wies sie als moderne Eheringe aus. Oder? „Ja und nein“, raunte der Spezialist. Heutzutage spreche man immer weniger von Eheringen, dafür immer mehr von Partnerschaftsringen. „Menschen, die niemals heiraten werden, wollen dennoch ihre dauerhafte Verbundenheit ausdrücken. Diese Ringe können von ihm und ihr, von ihr und ihr und von ihm und ihm getragen werden.“ Er machte eine Pause. Offenbar plagten ihn Zweifel, ob ich den Sinngehalt des Gesagten in voller Bedeutung erfaßt hatte. Ich versicherte es ihm mit zarten Vokabeln. „Statt eines Datums trägt jeder Ring beide Namensmonogramme“, flüsterte er. „Oder nur ein Wort: Liebling“, schlug ich vor. Er war beeindruckt. Es veranlaßte ihn, mir die Geschenke berühmter Liebender zu nennen. Königin Victoria erhielt von ihrem Albert eine mächtige Saphirbrosche, die bei der Trauurg auf ihrem Busen prangte; Gustav Adolf vcn Schweden schenkte seiner Geliebten Ebba Vrahe einen Ring mit Rubinherz, das von Diamanten umspannt war; Martin Luther steckte der Katharina von Bora einen aufklappbaren Doppelring mit eingravierter Gelöbnisinschrift am Hochzeitstag an den Finger. Einen wundervollen Ring ließ Maximilian von Österreich für seine Braut Maria von Burgund fertigen. Lange, schmale Diamanten wurden zu dem „M“ ihrer Vornamen gestaltet. „Wußten Sie von diesen Geschenken?“ fragte er zum Schluß. Es war schon jammervoll, zugeben zu müssen, gar nichts gewußt zu haben. Gleich einem alten, erfahrenen Juwelen- und Seelenkenner schüttelte der Jungjuwelier den Wuschelkopf: „Glauben Sie mir, die Liebe ist eine Himmelsmacht.“

Sehr viel älter und illusionsloser Betreuer seiner Kunden war mein nächster Gesprächspartner. Überwiegend besteht sein Publikum aus Stammkäufern, ein Beweis für die Exklusivität des Geschäfts. Stammkunden setzen bei ihrem Juwelier außer Taktgefühl auch die Verschwiegenheit eines Mausoleums voraus. Es darf nicht passieren, daß Frau X gefragt wird, ob das vom Gatten zum Osterfest bestellte Armband ihren Wunschvorstellungen entsprochen habe. Solche Rückfrage ist nur dann zulässig, wenn hundertprozentig feststeht, daß die Gattin die Empfängerin war. Für wen ein Geschenk erworben wird, errät der feinfühlige, exakt beobachtende Juwelier aus dem Verhalten seines Kunden. Möchte Herr X seiner Frau ein Geschenk machen, sagt er dies ohne Umschweife. Außerdem läßt er sich beraten, und zwar schon deshalb, weil er gar nicht mehr weiß, was er ihr im Laufe der Jahre schenkte. Der Vertrauensjuwelier weiß es hingegen genau – ein selbstverständlicher Service für den Stammkunden. Natürlich kennt er die Ehefrau und ihren Geschmack. Das erspart viel Mißlichkeiten. Die Geliebte, möglicherweise die wechselnden Geliebten des Herrn X kennt er (in der Regel) nicht. Dieser Mangel bringt Herrn X in Verlegenheit. Er muß selbständig auswählen. Er druckst herum. Zwar beschert ihm seine Freizeitgestalterin oft ergötzliche Kurzweil, aber das heißt doch nicht, daß er wissen muß, was er schenken soll. Die Sternstunde des Juweliers hebt an. Herr X bekommt kostspielige Schmuckstücke romantischen Charakters vorgelegt: Goldschmetterling mit Smaragd, Platinherz mit Amethyst, Blütenranke aus Perlen, Schneckenhäuschen-Ohrclips und die unvermeidlichen Brillantringe in Herz- oder Tropfenform. Angesichts der Schneckenhäuschen murmelt Herr X: „Man soll auch zu Ungewöhnlichem Mut haben.“ Sein Berater wird mit dem Gesichtsausdruck einer Buddhastatue zustimmen.

Doch auch das Kaufverhalten von Frau X ist dem Vertrauensjuwelier geläufig. Seit Jahren erhält der Gatte Manschettenknöpfe, hin und wieder eine Uhr und seit geraumer Zeit edel blinkende Krawattenhalter. Diese – wie die Trisets – aus Amerika eingewanderten Krawattenhalter finden hierzulande als Accessoires Verwendung; die praktischen Amerikaner benutzen sie zum Feststecken des Krawattenschwanzes, damit er nicht in den Suppenteller gerät. Eines Tages erscheint Frau X und wünscht weder Knöpfe noch Halter zu sehen, sondern Panzerketten aus Gold. Panzerketten sind beliebter Halsschmuck junger Männer. Sie werden auf der bloßen Haut getragen, meist mit Anhänger – dem christlichen Kreuz und dem persönlichen Sternzeichen. Der perfekte Juwelier weiß, daß Herr X nimmer mit offenem Hemd, geschmückt mit Kette, Kreuz und Steinbock durch die Gegend spazieren wird. Er legt ein Sortiment Ketten vor. Anders als Herr X entscheidet sich Frau X auswahlsicher für ein wertvolles Stück. Das Sternzeichen und ein Goldherz dürfen nicht fehlen. Es ist nicht gänzlich auszuschließen, daß das Geschenk für einen nahen oder fernen Verwandten bestimmt ist. Gegen diese Vermutung spricht allerdings der Preis des Präsents, dagegen spricht auch das Klimperherz, vom versonnenen Lächeln der Frau X ganz zu schweigen. Der Vertrauensjuwelier überreicht ihr das Päckchen. „Im Altertum trugen die Herren Ketten, die bis zur Gürtellinie herabhingen, das müßte wieder Mode werden“, bemerkt er und beweist damit den diskreten Charme und den ausgeprägten Geschäftssinn erfahrener Juweliere.