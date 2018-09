Frißt nun auch Hollywood seine Kinder? Selbst der große Tycoon hat seine Probleme mit Kollegen und Kritikern: Kaum einer mag ihn, kaum einer versteht ihn noch. Nur die erwachsenen Kinder dieser Welt folgen ihm blindlings – und lassen sich fesseln, entspannen, verzaubern. Zu begreifen ist das natürlich nicht, wenn man sich allein an den erzählten Geschichten orientiert, an den gängigen Vorstellungen von Konflikt und Dramaturgie. Man muß schon das Kino als Gesamtshow nehmen – und die Emotionen des Publikums so wichtig wie die Abenteuer der Helden. Spielbergs Kino, das heißt: die Leinwand und das Publikum im Saal.

Die visuellen Lektionen des Steven Spielberg zielen ja alle in die gleiche Richtung: daß nur das Allerunwahrscheinlichste uns das Staunen lehrt. So präsentiert er Männer im heiligen Kampf gegen ein weißes Monster, Gläubige auf der Suche nach transzendentaler Erlösung und unheimlichen Begegnungen, einen Ritter mit Lederjacke und Peitsche auf der Jagd nach verlorenen Schätzen und einen kleinen verschmitzten Außerirdischen, der neu erfindet, was Witz und Sanftmut ausrichten. Spielbergs Kino ist voller Mirakel, voller Mysterien. Und immer unwirklich, kitschig, naiv. Allein dadurch offenbart sich der Sinn: daß das Irreale die Spielwiese, der Kitsch der Rahmen und die Naivität die Waffe ist, mit dem Reichtum vorhandener Formen von Unterhaltung umzugehen. Spielbergs Filme sind Zitate, angereichert mit Episoden, die aus dem Fundus allgemeiner, betont trivialer Vorstellungen stammen.

Auch in „Always“ ist wieder alles ganz einfach. Ein Mann liebt eine Frau. Nur liebt die ganz und gar nicht, wie er lebt. Als Feuerpilot in den Wäldern von Montana wagt er jedes Mal das Äußerste, worüber sie im Kontrollturm jedes Mal die Contenance verliert. So stellt sie ihn eines Tages vor eine Entscheidung. Doch in seinem letzten Einsatz riskiert er wieder alles, um einen Freund zu retten. Dabei verläßt ihn sein Glück. Und sie wartet vergeblich auf seine Rückkehr.

„Das wäre noch eine alltägliche Geschichte, aus dem Leben gegriffen“, wie es in einem schönen Buch über Steven Spielberg heißt (von Antje Goldau und Hans-Helmut Prinzler) – wenn auch zu einem anderen Film. „Aber im Kino gibt es noch Wunder.“

Statt nun vom Elend einer abgebrochenen Liebe zu berichten, erzählt Spielberg von abenteuerlichen Gefühlen nach dem Tod. Plötzlich sind wir im Himmel, der auch auf der Erde ist, und sehen den wagemutigen Feuerpiloten als Schutzengel seiner alten Freunde. Das größte Wunder, das Spielberg uns dabei zumutet, ist: daß auch das Leben nach dem Tod nicht frei ist von Ärger und Argwohn. Daß auch Engel Menschen sind.

Wie in seinen schnellsten Actionfilmen ist es auch hier nicht so einfach mit dem Einfachen. Damit es so schlicht aussieht, wie es dann wirkt, ist bestes Handwerk vonnöten: die durchtriebensten, raffiniertesten Arrangements, die modernste, komplizierteste Technik. Ein sehr offensichtlicher Vorteil des erfolgreichsten Kino-Regisseurs aller Zeiten liegt eben darin, daß er die Auffassung seiner europäischen Kollegen nicht teilt, Handwerk sei nicht alles. Statt dessen versucht er mit allen Mitteln, sein Handwerk zu perfektionieren, soweit das eben geht.

Sicherlich ist das Dilemma des Films, daß die große Liebe als austauschbar erscheint. Aber hier folgt Spielberg einfach der Vorlage, die Dalton Trumbo 1941/42 für Victor Flemings „A Guy Named Joe“ geschrieben hat. Das Remake eines Hollywoodklassikers zu wagen heißt für Spielberg, eine neue Rede zu finden, nicht ein völlig anderes, neues Werk zu schaffen.

Spielbergs Action-Melodram ist gerade deshalb wieder ein Prüfstein für jedermann, das eigene Verhältnis zum Kino neu zu finden. Besonders in der wunderlichsten Szene, wenn der Schutzengel seine ehemalige Frau aus dem abgestürzten Flugzeug rettet, was Spielberg wie eine Himmelfahrt inszeniert. Wer dabei hämisch lacht, hat weder von den wilden Suggestionen noch von den schönen Wundern des Kinos besonders viel verstanden – und all die schweren, schwerfälligen wie die leichten, leichtfertigen Filme verdient, die das Kino im Moment beherrschen.