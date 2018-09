Inhalt Seite 1 — Geburt auf italienisch Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Stephanie Schulze

Wenige Bereiche des menschlichen Lebens werden von Modeerscheinungen und Ideologien so sehr strapaziert wie Schwangerschaft, Geburt und Säuglingspflege.

Mein Sohn Claudio kam in Rom zur Welt. Ich geriet somit nicht nur in den typischen Konflikt zwischen Mutter, Schwiegermutter und Tochter, die sich nur noch schwer über die richtige Behandlung des Babys verständigen können. Hinzu kam, daß in Italien die Geburtsbedingungen und die Ansichten über Säuglingspflege ganz andere sind als in Deutschland.

Jede mir bekannte deutsche Jungfamilie besitzt mindestens fünf Standardwerke über die sogenannte sanfte Geburt, das richtige Stillen oder die perfekte Wickelmethode. Das Baby, weiß die Jungfamilie, sollte zu Hause das Licht der Welt erblicken, in Stoffwindeln gelegt und im Tragetuch transportiert werden. Glaubt man der Geburtsbeschreibung insbesondere der frischgebackenen Väter, so läuft auch alles handbuchgemäß ab. Das Kind liegt gleich nach der Geburt glücklich nuckelnd an Mamas Busen; die neuen Eltern, die selbstverständlich anwesende Herzensfreundin der Mutter und die warmherzige Hebamme begießen das Ereignis mit Sekt, und am Schluß weinen alle vor Glück. Bei solchen Beschreibungen kann ich nur beschämt den Kopf senken. Natürlich hatte auch ich mich während der Schwangerschaft mit reichlich Lesestoff eingedeckt. Ich träumte von der völlig schmerzfreien Geburt im Wasser oder zumindest von einer Hausgeburt bei Kerzenschein. Ab und an rief meine Schwester aus Deutschland an und machte mich aufmerksam auf die katastrophalen Folgen für das Kind, falls dieses unter gleißendem Kreißsaallicht zur Welt käme oder gar direkt nach der Geburt von der Mutter getrennt würde. Falls meine Berliner Freundinnen ihre Kinder überhaupt in öffentlichen Institutionen zur Welt brachten, so schien der Kreißsaal des Krankenhauses doch dem heimischen Wohnzimmer zumindest zu ähneln.

In Rom war ein Krankenhaus, welches den Müttern auch nur erlauben würde, die Kinder auf dem Zimmer zu behalten, nicht aufzutreiben. Deshalb entbinden inzwischen auch hier eine ganze Reihe Frauen zu Hause, doch die an sich kostenlose Geburt wird dadurch zu einer kostspieligen Angelegenheit. Ehemals in der Frauenbewegung tätige Hebammen und Gynäkologinnen lassen sich die Hausgeburten teuer bezahlen. Kommt es zu Komplikationen, so bleibt auch das nächstgelegene Krankenhaus zu den Stoßzeiten des Verkehrs fast unerreichbar. Als ich einmal die Möglichkeit einer Hausgeburt in Erwägung zog, reagierte meine „rückständige“ italienische Verwandtschaft leicht verschnupft. Man erklärte mir, allein in unserem Viertel gebe es drei Krankenhäuser. Italien sei eine hochentwickelte Industrienation. So reduzierte sich die Wahl des Krankenhauses auf dasjenige, welches notfalls auch bei stehendem Verkehr zu Fuß zu erreichen sein würde – auf ein öffentliches Krankenhaus. Die Kommentare aus Deutschland reichten von „völlig unverantwortlich“, „das arme Baby“ bis zu „um Gottes Willen, die lassen dich verhungern“.

Um wenigstens eine „natürliche“, nicht eingeleitete Geburt zu gewährleisten, besuchen wir eine uns bekannte Hebamme, die seit Jahren in ihrem Krankenhaus einen heimlichen Kampf gegen die volltechnisierte Krankenhausgeburt führt. Sie setzte sich dafür ein, daß mir keine Schmerzmittel verabreicht wurden, garantierte, daß nur im Notfall der sonst allzu rasch durchgeführte Kaiserschnitt angewandt würde, und sorgte dafür, daß, entgegen der üblichen Praxis, der zukünftige Vater an der Geburt teilnehmen durfte. Die Geburt verlief so, wie sie seit Jahrtausenden verläuft, nur eben im Krankenhaus. Ich bezweifle, daß sie zu Hause schmerzfreier gewesen wäre. Während der Wehen hätte ich auch einer Vollnarkose zugestimmt. Ich verfluchte die romantischen Beschreibungen, die ich vorher begeistert in mich aufgesogen hatte. Ich war nur froh, als es vorbei war.

Zum Weinen vor Glück blieb keine Zeit, denn vor dem Kreißsaal warteten noch drei andere Frauen. Man legte mir das Kind kurz auf den Bauch, und ganz heimlich, ohne daß der mit meiner Hebamme verfeindete Pädiater etwas merkte, konnte ich es sogar noch anlegen, ehe man es wie üblich auf die Säuglingsstation verfrachtete. Die ersten zwölf Stunden nach der Geburt verbrachte ich auf dem Flur und wohnte so noch mehreren anderen Geburten bei. Zu essen gab es tatsächlich nichts, aber verhungert bin ich nicht, dafür sorgte die italienische Schwiegermutter.