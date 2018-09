Inhalt Seite 1 — Geschlagen wie die Mütter Seite 2 Auf einer Seite lesen

Düsseldorf

Die erste Untersuchung über „Kinder in Frauenhäusern“ geht an die Nieren. Cordula Winkels und Christine Nawrath haben sich im Auftrag der nordrhein-westfälischen Landesregierung mit Kindern beschäftigt, die im Schlepptau ihrer geschlagenen Mütter eines Tages an der Tür eines Frauenhauses läuten, auf der Flucht vor dem Tyrannen. Mehr als die Hälfte dieser Kinder (54 Prozent) wurden selbst mißhandelt oder sexuell mißbraucht.

Schon im Mutterleib erfahren Kinder die Gewalt. Fast zwei Drittel der befragten Frauen wurden während der Schwangerschaft mißhandelt, oft durch Schläge in den Unterleib. Gewalterfahrung prägt auch die anschließende Kindheit. Meistens gibt es täglich Prügel. Prellungen, Fleischwunden, ein gebrochener Arm heilen. Viel schlimmer sind die häufigen Kopfverletzungen, die Hirnschädigungen zur Folge haben und massive Entwicklungs- und Bewegungsstörungen.

Was auch nicht mehr heilt, ist oft die Seele der Kinder, selbst wenn sie nicht geschlagen wurden, denn achtzig Prozent der untersuchten Kinder mußten regelmäßig miterleben, wie ihre Mutter mißhandelt wurde. Schreiend liefen dann die meisten Kinder weg, andere reagierten apathisch und verkrochen sich in sich selbst. Viele Mütter berichten, daß ihre Kinder die Spuren der Gewalttätigkeit beseitigen mußten. Ein Mädchen sammelte die Haare auf, die der Vater der Mutter büschelweise ausgerissen hatte; es wollte sie der Mutter später wieder ankleben.

Häufige Reaktionen der Kinder sind Schlaf- und Eßstörungen, Bettnässen und eine hohe Krankheitsanfälligkeit. Sie lernen nur langsam zu sprechen, oft stottern sie. Alle Kinder, deren Mütter befragt wurden, sind in ihrer körperlichen und in ihrer seelischen Entwicklung beeinträchtigt.

Bereitwillig fliehen die meisten mit ihren Müttern ins Frauenhaus, lassen die gewohnte Umgebung, Freunde und Spielsachen zurück. Ein achtjähriges Mädchen hatte sogar für sich und die bewußtlos geschlagene Mutter die Koffer gepackt und alles für die Flucht vorbereitet.

Die erste Folge der Trennung: Die Mütter werden zu Sozialhilfeempfängern. Einen neuen Arbeitsplatz zu finden ist schwer, fast aussichtslos ist die Suche nach einer Wohnung.