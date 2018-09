Von Bernd Gerhardsen

Es war noch im Jahre 1 vor Leipzig – das letzte vorrevolutionäre Ostern. Der Grenzer am Kontrollpunkt Drewitz begann eine schnelle Befragung, Typ Kurzgeplänkel: Ob ich dort, in der Oberen Lausitz, schon gewesen sei? Und wie oft? Und das Photogerät – ob ich Hobbyphotograph sei? Oder mehr? Ich sage: Meesta, nu man sachte, ick will zu den Ostersorben. Ein Grinsen: Na, denn gude Fahrt! Er grinst noch mal. Das könnte ein antislawisches Grinsen gewesen sein, Genosse Major. Ein Serbowžrack – ein Sorbenfresser...?

Der Osterhimmel ist ein ostischer Himmel: nicht mehr ganz deutsch, noch nicht böhmisch-klar, etwas kursächsisch-sonnenwarm. Du riechst die Weinberge, dreißig Kilometer südwestlich, jenseits der sanften Hügel, an der Elbe und bei Weinböhla. „Widžiš te koniki?“ fragt die Frau mit der schwarzen Kopfhaube, deren Bänder im Wind flattern, das Kind, dessen ostereifarbener Luftballon in die gleiche Richtung tanzt. Das Kind reckt sich über das Primelbeet des Bauerngartens. Ob es die Pferdchen sehe? Hdze da – wo denn? Die Frau deutet über die Landstraße hinweg, durch kahle Apfelbäume, am Kruzifix vorbei, über die parkenden Trabis, quer übers lößfarbene Feld zum grünen Turmhelm der Kirche: Die gluckt, rotgeziegelt, in einer Mulde, über ein paar Häusern und LPG-Ställen; dahinter gehügeltes Felderland, begrenzt durch himmelhohe Haine in grünendem Lenzgrau. „Wo denn?“ fragt das Kind noch einmal nach. Wote wsy – vom Dorf her! Die Frau hat ihre kleine Welt im Blick, zeichnet den langen Zug der Reiter nach, wie er vom Dorf Crostwitz herausfließt als schwarzes Rinnsal in die gelben und grünen Felder. Die Frau spricht Obersorbisch, die zweite Sprache der Oberlausitz, die einmal die erste war vor Jahrhunderten. Die verdrängte Sprache der zweiten Nation, in Deutschland „Minderheit“ genannt. Die Frau, sie spricht wie die meisten Sorben mit durchaus unslawischem, deutschem Akzent.

„Nasa chorgoj modra, cerwjena, bela“ – „Unsre Fahne: blau-rot-weiß“, heißt es in einem Lied von Jurij Brězan. Sie weht an vielen Bauernhäusern. Ostern ist ein sorbisches Osterfest, und die in den Sätteln sind echte sorbische Reitersleute: Beim hochgelegenen Friedhof, an der Kirchenmauer, quellen sie aus den Kulissen zum großen Auftritt. Gebrochener Gesang ist zu hören, monotone Sequenzen. Dies ist nichts als ein Demonstrationszug, ein Ride-in – vorwärts, zur Sonne, zur kleinen Sorbenfreiheit!

Die Reiterschlange kriecht auf der Landstraße heran, durch das Spalier der Trabis und der Obstbäume. Die Schatten der Äste streifen am Mittag die Gesichter der Reitenden: keine bloßen Landmienen, jeder Kopf einem serbski kral – einem Sorbenkönig – zugehörig, frischgebräunte Wangen, verschmitzte Augenpartien, darüber der Zylinderhut. Kein Widerspruch zum Frack, den sie tragen – wie ein Club ostelbischer Landjunker, die ihre Felder umreiten. Der Zug mag sechzig Reiterpaare zählen: stämmige Bauernburschen, ergraute Honoratioren, Lehrlinge, Zootechniker. Eine reitende Singebewegung, die – Zügel in der einen, Singheft in der anderen Hand – lauthals geistliche Musik a cappella versucht. Herauszuhören ist, periodisch wiederkehrend, die Wortfolge Bóh (Gott), Jézus, Marija – Haleluja. Das stoßen sie – fast anklagend – den versammelten Schaugästen am Straßenrand entgegen: den Dorffrauen in schwarzer Katholikentracht, den Ausflüglern, den Brüdern von LPG und VEG, von der benachbarten GPG, vom ACZ, der alten MTS, den Jungen von der POS, den Bonzen von der DBD, Kollegen der PGH, auch denen von NVA und Stasi – Halleluja!

Auch die Pferde sind zu sakralen Objekten umfunktioniert – teils mit heidnischen, teils mit christlichen Symbolen: Auf allen Satteldecken ist das Lamm Gottes eingestickt, das die richtige Fahne trägt, die des Kreuzes. Der Kopfschmuck der Pferde wirkt eher karnevalistisch: glitzernde Monde, Sonnen, Goldblech und Flitter. Die Roßschweife sind mit bestickten Tüchern dekoriert. Die vordersten Reiter heben rote Fahnen in die laue Luft – nicht die der glorreichen Revolution, sondern rote Tücher mit gekröntem Monogramm der Maria, mit dem Symbol des einzig akzeptablen Revolutionärs. Die folgenden Männer schleppen im zügelfreien Arm eine Christus-Statue mit oder ein Kruzifix oder eine schönbemalte Knježna Marija. Halleluja.

Die Singetruppe passiert ein Weg-Marterl, dann das Ortsschild „Crostwitz/Chröscicy, Kreis Kamenz, Bez. Dresden“ und reitet hinüber nach Panschwitz-Kuckau, ins religiöse Herz des slawischen Deutschland – zum Kloster Marienstern mit dem schönen Slawennamen Kloster Marijina Hwezda.