Wer sich gern vor japanischen Markteroberungen gruselt, wird die Anzeichen wirtschaftlichen Verschnupfung in Tokio mit einem kräftigen Schuß Schadenfreude registrieren. Dazu aber besteht wahrlich kein Anlaß. Denn Japan steckt nicht in einer wirtschaftlichen, sondern in einer politischen Krise. Und die schadet dem Land wie der Welt gleichermaßen.

Die Wirtschaftskraft des Landes wird weder durch das Schrumpfen aufgeblähter Aktienwerte an der Tokioter Börse noch durch Kursverluste des Yen nennenswert geschwächt. Und auch das jüngste Abkommen mit den Vereinigten Staaten wird im Ergebnis die Konkurrenzfähigkeit japanischer Unternehmen erhöhen, wenn durch die raschere Zulassung von Supermärkten die Vorherrschaft der Tante-Emma-Läden abgelöst und durch vermehrte Staatsausgaben die Verkehrsstruktur modernisiert wird.

Das eigentliche Problem liegt nicht in der Potenz der Unternehmen, sondern in der Impotenz der Politik. Seit fast vier Jahrzehnten wird das Land durch einen konservativen Wahlverein, Liberal-Demokratische Partei genannt, mit Hilfe von Bürokraten regiert. Das ging gut, solange Japans Banken und Industrien noch aufholen mußten und das japanische Außenamt eine Dependance des amerikanischen State Department war. Heute aber ist das Land zu einer wirtschaftlichen Weltmacht geworden; sein Militärbudget liegt international weit oben; im Verhältnis zu Europa und den asiatischen Nachbarn, vor allem aber zu Amerika wachsen die Spannungen.

Statt zu gestalten und zu agieren, kann Japans Regierung nur verwalten und reagieren. Das politische System ist in der Stagnation gefangen, die Regierungspartei zu stark, um gestürzt, zu behäbig, um umgekrempelt zu werden.

Eine mächtige Wirtschaft ohne eine Regierung, die der Verantwortung dieser Macht nachkommen könnte, ist schlimm für Japan, weil ihm die politische Kontrolle, schlimm für die Welt, weil ihr der politische Partner fehlt. Und auf absehbare Zeit wird sich daran wenig ändern. -cb-