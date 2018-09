Lüneburg

Ein Ort der Superlative: Die Prospekte des Werbe- und Verkehrsamtes sprechen von einem „unzerstörbaren Kleinod der nordischen Backsteingotik“ mit einem „Stadtbild von unverwechselbarer Schönheit“. Gemeint ist Lüneburg, 65 000 Einwohner, an der Lüneburger Heide in Niedersachsen gelegen, das „Tor zur Heide“. Abgesehen davon, Lüneburg ist Kurstadt, bislang jedenfalls. Nun droht der Verlust des Prädikats „Heilbad“, der Autoverkehr ist schuld.

Staatlich anerkannt als Kurort ist Lüneburg seit 1976. Zwar gilt der Titel „Sole- und Moorheilbad“ eigentlich nur für den Kurpark mit dem Kurzentrum, also nicht für die ganze Stadt, dennoch hingen die Lüneburger sehr daran. Das neue Kurzentrum mit Sole-Bewegungsbad und Schlammbädern kostete rund dreißig Millionen Mark. Das Geld schien zunächst gut angelegt. Über 11 000 Gäste versinken alljährlich im Schlamm.

Allerdings liegen Kurzentrum und Kurpark zwischen zwei Hauptverkehrsstraßen. Zwanzigtausend Fahrzeuge, möglicherweise auch eine Folge der Fremdenverkehrswerbung, rollen heute jeden Tag vorbei. Und in der nahen Innenstadt sind es noch einmal täglich „100 000 Autobewegungen“, so das Ergebnis einer Verkehrszählung.

Für die Lüneburger Luft blieb dies nicht ohne Folgen. Jürg-Peter Moldenhauer vom Deutschen Wetterdienst in Hannover erstellte Ende letzten Jahres ein Gutachten, danach lag die „mittlere Feinstaubbelastung“ an allen Meßstellen über den Grenzwerten. „Die Meßergebnisse waren teilweise um siebzig Prozent höher als erlaubt“, sagt der Experte. Die „lufthygienischen Anforderungen an einen Kurort“ könnten nicht mehr erfüllt werden. Und für die Kurgäste bestehe ein „erhöhtes gesundheitliches Risiko“, so das Fazit des Prüfers.

Der Anfang vom Ende? Lüneburgs Oberstadtdirektor Reiner Faulhaber will es nun mit einem neuen Verkehrskonzept versuchen. „Seit der Ernennung zum Heilbad hat der Autoverkehr um dreißig Prozent zugenommen. Wir müssen mindestens den alten Stand wieder erreichen“, sagt er. Gegen den Entzug des Titels will die Stadtverwaltung notfalls klagen. Argument des Oberstadtdirektors: Bei der Konkurrenz sei die Luft doch auch nicht besser. „Auch in anderen Kurorten hat der Verkehr zugenommen.“ Beim Deutschen Wetterdienst in Hannover will Jürg-Peter Moldenhauer nicht ausschließen, daß sich die Luft anderswo ebenfalls verschlechtert hat. Doch die Gutachten über andere Heilbäder werden nach seinen Worten unter Verschluß gehalten. „Die Untersuchungen sind zwar vorgeschrieben. Aber Auftraggeber der Gutachten sind die Kurorte. Ohne ihr Einverständnis dürfen keine Daten genannt werden.“

Die Werte aus Lüneburg waren durch Indiskretion bekanntgeworden. Hinrich Lührssen