Von Ernst Hess

So einfach ist die Frage gar nicht zu beantworten: Schaut die Welt in diesen Ostertagen nach New York oder einfach nur nach Müggendorf? Während wir uns schon entschieden haben, schwanken internationale Kunstsammler noch zwischen USA und Fränkischer Schweiz. Es ist nämlich so, daß am 19. April im Auktionshaus Christie’s ein Ei zur Versteigerung kommt, dessen Wert schon mal mit rund 1,5 Millionen Dollar taxiert wurde. Da können die Muggendorfer ihre Hühnereier noch so schön bemalen, mehr als 500 Mark gibt ihnen keiner für den kompletten Osterbrunnen.

Nun ist das Ei in New York nicht irgendein Ei der Handelsklasse A, sondern aus weißem Transluzid-Email auf guillochiertem Grund. Der Petersburger Zaren-Juwelier Fabergé soll es 1903 für einen gewissen Alexander Kelch geschaffen haben, wobei der „Dotter“ ungenießbar ist: gut hundert Gramm Rubine, Smaragde und Saphire aller Größen. In den Muggendorfer Eiern ist dagegen nur noch Luft, weil sie längst von braven Hausfrauen und Feuerwehrmännern ausgeblasen wurden. Denn für eine Girlande braucht man mindestens sechzig bis achtzig Stück, für die fertige Brunnenanlage so an die tausend.

Wir haben uns also entschieden, nicht nach New York zu jetten, sondern entlang der Wiesent die schönsten Osterbrunnen Frankens zu suchen. Das ist weiß Gott keine leichte Aufgabe, weil die Waischfelder natürlich der Auffassung sind, ihr Schmuck aus Tannengrün, Fichtenkronen und bunt bemalten Ostereiern sei weltweit einzigartig, auf jeden Fall aber prächtiger als im Nachbardorf Löhlitz. Nur gut, daß Bürgermeister Daum in Heiligenstadt nichts davon weiß. „Wir können stolz sein auf unser unverfälschtes Brauchtum. Und ob Sie es glauben oder nicht, einen schöneren Osterbrunnen hat nicht einmal Ebermannstadt.“

Da sollte man besser nicht widersprechen, weil es in der Fränkischen Schweiz 196 Bürgermeister und 231 liebevoll geschmückte Brunnen gibt. Wir nicken also andächtig, zumal eben ein Bus mit kamerabewehrten Touristen auf den Marktplatz einbiegt. Heiligenstadt ist wichtiger Etappenort der österlichen Photosafari, die von Forchheim über Gasseidorf, Aufseß, Gößweinstein, Bieberach und Egloffstein wieder nach Forchheim führt. Nur 35 Mark kostet die Eiertour, inklusive Karpfenessen in einem Dorfgasthof (blau oder gebacken).

Kein Zweifel, wir sind in einem „Schlupfwinkel des deutschen Gemüts“ gelandet, wie Hans Max von Aufseß seine Heimat einmal tituliert hat. Und der alte Herr muß es wissen, weil seine Familie bald tausend Jahre auf Schloß Unteraufseß oder Burg Oberaufseß sitzt. Ein Vorfahr saß für kurze Zeit noch höher, aber schon nach drei Jahren brannte die Burg Höchstaufseß bis auf die Grundmauern nieder. „Vermutlich war es Brandstiftung seines Vetters“, sagt Hubert von Aufseß beiläufig, „man war sich nicht gerade grün.“

Baron Hubert war früher Starfighterpilot, ging rechtzeitig in Pension und führt heute manchmal Gäste durch sein Schloß. „Wissen Sie, wir könnten eigentlich ganz gut leben, wenn mein Großonkel Hans nicht auf die verrückte Idee gekommen wäre, das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg zu gründen. Fast alle unsere Möbel und Bilder hat er entweder verkauft oder dem Museum vermacht. Was übrig blieb, ist nicht der Rede wert.“