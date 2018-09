Inhalt Seite 1 — Wahrheit: nicht mehr Seite 2 Auf einer Seite lesen

Breyten Breytenbach, der seit Anfang der sechziger Jahre im Pariser Exil lebende südafrikanische Schriftsteller, ist in Deutschland bekannt geworden durch seine politischen Schriften und Romane. Kaum bekannt geworden aber ist der Maler und Lyriker Breyten Breytenbach, dessen – vornehmlich in Afrikaans geschriebene – Gedichte nur in kleiner Auswahl im Wagenbach-Verlag erschienen sind und vor allem dazu dienten, auf das Schicksal des damaligen Polithäftlings aufmerksam zu machen.

Sein neues Buch „Alles ein Pferd“ ist der erste Versuch, sich in Deutschland als Künstler vorzustellen, eine Sammlung von 27 Aquarellen, die jeweils 27 kurzen Prosatexten zugeordnet sind. Die Bilder: mythenschwangere Grotesken, in Farbe gebannte Traumsequenzen, in denen Menschen und Gegenstände sich gelöst haben aus ihrer ursprünglichen Bedeutung und zu neuen phantastischen Konfigurationen finden: ein nackter Mann auf fahlem Pferd, der aus einem Gitterfenster schaut; zwei nackte Männer vor einem riesigen Vogel; ein riesiger Kopf, halb Esel, halb bärtiger Mensch, in einem Auge ein Monokel, das das Blau der Iris verkleinert zum winzigen Kreis. Bilder in der Tradition der phantastischen Malerei, Phantasiewelten, wie wir sie kennen von Magritte, Chagall, Dalí, von einigen Gemälden des Zöllners Henri Rousseau. „Geschichten übers Zergliedern und manchmal sich Erinnern“, wie es in einem der Texte heißt.

Die Texte: wie die Bilder in der Tradition des Surrealismus, Assoziationsblasen, die aufspringen und auseinanderfallen, deren Bruchstücke sich verselbständigen und neu zusammensetzen zu phantastisch irrealen Welten. Jeder dieser Texte beginnt mit einem heilen Satz, einer vertrauten, normalen Beschreibung von Realität. Dann sprunghaft oder allmählich die Auflösung, der freie Fluß der Assoziationen, eine Art écriture automatique, die in groteske Traumsequenzen mündet.

Die Geschichten werden „Traumhöhlen“, so Breytenbach, durchsetzt von Sentenzen, die losgelöst vom Kontext fast naiv wirken, im Fluß der Sätze aber ihre eigene Kraft gewinnen: „Der Dichter braucht Flügel zum Fliegen – höher als die letzten Worte des vollkommenen Verses – und Flügel können nur aus dem engen Zwiegespräch mit Liebe sprießen“ oder: „In der Verschwiegenheit der Lyrik ... versteckt sich die Bitterkeit der Entleerung.“

Lyrik? Eher lyrische Prosa, mit allen Gefährdungen, die diese Form (oder Formlosigkeit) mit sich bringt, aber ohne seine stützende Strenge. „Alles ein Pferd“ sei eine bestimmte „uralte Form des Schreibens“, so Breytenbach. „Das Pferd der Assoziationen braucht keine Reiter.“ Und genau da liegt die Quelle für die träumerische Unverbindlichkeit der Texte, ihre Zügellosigkeit, ihren wundersamen subjektiven Hermetismus. Wer kann einem anderen schon folgen in die subreale Nacht seiner Imagination? Vor allem, wenn sie auch mit Bildern angefüllt ist aus Erfahrungen, die uns fremd bleiben.

Breyten Breytenbach, der weiße Südafrikaner, ist aufgewachsen mit den Mythen der schwarzen Bewohner des Landes, ihren wüst-naiven Schöpfungsgeschichten, ihren dunklen Tiergöttern. Seine frühen Gedichte waren geschrieben unter dem direkten Zugriff dieses „chaotischen Kontinents“, seinen Widersprüchen, seinem Licht, den in Sonne und Wind gebleichten Knochen und dem süßen Geruch von Blumen und Aas.

Breyten Breytenbachs „Pferd der Assoziationen“ galoppiert immer noch durch afrikanische Erinnerungen, überlagert und ergänzt durch Zen-Buddhismus und dreißig Jahre zentraleuropäischer Existenz, den Weg als Ziel und das lyrische Ich als einzigen ruhenden Punkt. „Zweck: Wahrheit. Wahrheit: nicht mehr.“ Jutta Duhm-Heitzmann