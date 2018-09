Inhalt Seite 1 — Weg vom Einheitsstaat Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hansjakob Stehle

Auch ohne Säbel war das Rasseln zu hören, mit dem sich Generaloberst Kadijevič, der Verteidigungsminister Jugoslawiens, just am Vorabend der Wahlen in Slowenien nach Ljubljana (Laibach), der Hauptstadt der selbstbewußten Alpenrepublik, "zur Truppeninspektion" begab. Hatte er sich nicht schon vor Monaten in die Heldenbrust geworfen und verkündet, die Armee werde "alles tun", um die Liquidierung des Sozialismus und den Zerfall des Bundesstaates zu verhindern? "Provozierend und instinktlos" nannte denn auch Jože Pučnik, der Präsidentschaftskandidat der Opposition, den Militärbesuch und rechnete im Stillen damit, daß ihm die Wählermassen, die des jugoslawischen Einheitsstaates wie seiner Ideologie überdrüssig sind, nun erst recht zulaufen würden.

Aber die Slowenen, dieses besonnene, wenn auch beharrliche, auf seinen bescheidenen Wohlstand wie auf seine Freiheit bedachte 1,7-Millionen-Volk, ließen sich bei dem Sprung in die Demokratie, den sie jetzt als erste (kleinste und wirtschaftlich stärkste) Republik Jugoslawiens unternahmen, durch keine allzu extremen Gefühle bewegen. Vorbei an Plakaten wie "Europa sofort!" und "Schluß mit Stalins Erben!" strömten sie am 8. April viel zahlreicher (75 Prozent der Wahlberechtigten) an die Urnen als am gleichen Tage die skeptischen Ungarn (siehe S. 14) und trafen eine fast salomonische Wahlentscheidung.

Die Vereinigte Demokratische Opposition, beziehungsvoll griechisch-klassisch abgekürzt DEMOS, erhielt mit etwa fünfzig Prozent für das Drei-Kammern-Parlament in Laibach die meisten Stimmen. Doch fast ebenso viele Wähler stimmten für Milan Kučan, den Hauptkonkurrenten des Präsidentschaftskandidaten der DEMOS, Pučnik. Dieser wiederum blieb mit etwa einem Viertel der Stimmen fast genauso schwach wie seine Konkurrenz-Partei, die Demokratische Reformpartei, die bis 1989 als Bund der Kommunisten Sloweniens von Kučan geführt worden war.

Das Ergebnis dieser scheinbar paradoxen Kräfteverhältnisse wird wohl sein – falls es die Stichwahlen am 22. April bestätigen –, daß in Slowenien die fünf Parteien der DEMOS-Opposition (Konservative, Liberale, Bauern, Christdemokraten und Grüne) regieren und dem Land die Perspektive "weg von Belgrad und zurück nach Europa" eröffnen werden. Zugleich aber wird ein populärer linker Refomer als Präsident für ein Minimum an politischer Kontinuität und einen allmählichen, gewaltlosen Trennungsprozeß bürgen, ja, für eine Chance, den jugoslawischen Bundesstaat vielleicht in einen Staatenbund zu verwandeln.

Eben dies ist offenkundig Milan Kucans Konzept – soweit er es ernstlich betreiben kann in einem Land, das seit 1927 keine freie Wahl, nur Diktaturen – königliche, faschistische, kommunistische, titoistische – gekannt hat. Kučan, im Jahr des großdeutschen Einfalls 1941 geboren, hat seine Parteikarriere, die ihn bis an die höchsten Belgrader Schalthebel brachte, hinter sich gelassen. Schon als slowenischer KP-Chef hatte er einen Sozialismus "nach menschlichem Maß" angepeilt, den er in einer "Synthese aus den Programmen der italienischen Kommunisten und der deutschen Sozialdemokraten" entdeckt zu haben meinte.

Glaubwürdig bei den meisten Slowenen wurde er aber erst, als er praktische Konsequenzen zog und die Konfrontation mit dem serbischen Zentralismus riskierte: zuerst durch unverblümte Kritik am nationalistischen, auf seine Art "nichtmarxistischen" Kurs des serbischen Parteichefs Milosevic, der ganz Jugoslawien zum Komplizen seiner Unterdrückungspolitik im Kosovo zu machen versuchte. Dann verließ Kučan am 22. Januar demonstrativ mit seiner slowenischen Delegation den 14. Kongreß des Bundes der Kommunisten Jugoslawiens, der danach "auf unbestimmte Zeit" unterbrochen wurde, in Wirklichkeit jedoch zum letzten gesamtjugoslawischen KP-Parteitag geworden war.