Endlich. Der Sommer naht und damit auch die großen Ferien. Drei Wochen wollen auch wir dieses Jahr wieder verreisen. Drei Wochen raus aus dem Alltag zu Hause, hinein ins Urlaubsvergnügen, weg vom Büroärger, vergessen die Sorgen, endlich mal abschalten. Bleibt nur die Freundin, aber selbst Beziehungsstreß ist im Urlaub nur halb so schlimm wie zu Hause.

Endlich wollen wir nachholen, was wir das Jahr über versäumt haben: am Strand joggen, ein gutes Buch lesen, nicht fernsehen. Vor allen Dingen neue Leute kennenlernen, mit gleichen Interessen. Menschen, mit denen die Zeit nicht lang wird, mit denen man über vieles reden kann und doch nicht alles sagen muß. Nette Urlaubsbekanntschaften eben.

Aber seien wir ehrlich: Es wird wohl doch werden wie letztes Jahr im Hotel an der Costa Brava, wohin wir seit fünf Jahren fahren. Vielleicht bleiben wir wieder unter uns, meine Freundin und ich. Mit den Schulzes aus Braunschweig natürlich, unseren Tischnachbarn, die uns letztes Jahr schon genervt haben. Und mit Pedro, dem netten andalusischen Kellner, der Jahr für Jahr besser Deutsch spricht.

Wie sollten wir auch gerade im Urlaub in fremden Ländern das schaffen, was schon hier nicht klappt: einfach fremde Leute ansprechen. Zu Hause, im Betrieb oder im Verein, da werden die Neuen ja auch vorgestellt. Und so leicht wie die Engländer oder die Amis machen wir uns das eben nicht. Die sind automatisch alle auf you. Das läuft irgendwie nicht so, wie die Prospekte uns das versprechen. Sommer, Sonne, Spaß, Vergnügen. Da müssen wir schon in den Club fahren, wo das Du von Anfang an dazugehört.

Oder nach Bischofsmais. Ja richtig, nach Bischofsmais in den Bayerischen Wald. Dort wissen nämlich die Leute, wie schwer es uns Stadtmenschen heute oft fällt, unbefangen miteinander ins Gespräch zu kommen. Jedes Kind, das dort Urlaub macht, bekommt einen persönlichen großen, runden Anstecker, auf den sein Name gedruckt ist, an die Brust geheftet. Damit können sich die Kinder, verspricht die Kurverwaltung, untereinander besser kennenlernen und haben sogar noch ein kleines, kostenloses Andenken für zu Hause.

Aber warum sollen denn bloß Kinder diese Chance haben? Auch uns Erwachsenen könnte solch kleine Hilfestellung einen viel schöneren Urlaub bereiten. Kaum auszudenken, wie sich mit Hilfe der Kontakt-Plakette Gespräche mit zufälligen Wanderbekanntschaften, vor allem aber am runden Wirtshaustisch, entfachen ließen. Weshalb nicht einen Button auch für uns fordern, auf dem Rosemarie, Monika oder Bernd steht? Oder vielleicht Hella oder Brigitte. Obwohl wir selbstverständlich nicht schüchtern sind, das wäre doch wirklich eine prima Sache.

Bernd Loppow