Von Marlies Menge

Ost-Berlin, im April

Sie war eine der ersten Initiativen des Runden Tisches – die Arbeitsgruppe, die den Entwurf für eine neue DDR-Verfassung schreiben sollte. Die sechzehn Parteien und Gruppierungen, die am Runden Tisch saßen, gehörten dazu, darunter auch Vertreter jener Parteien, die heute die Regierung bilden. Pünktlich zur ersten Sitzung der neugewählten Volkskammer übergaben sie den Volksvertretern den Entwurf. Klaus Wolfram vom Neuen Forum sah in ihm das eigentliche Vermächtnis des Runden Tisches. Wolfgang Ullmann von Demokratie Jetzt wünschte sich den Entwurf als Thema erster Volkskammerdebatten, erhoffte eine Parlamentsmehrheit für ihn, um einen Volksentscheid darüber für den 17. Juni vorbereiten zu können.

Träume von gestern? Überholt von der sich noch immer überstürzenden Entwicklung? Schon bei den Koalitionsverhandlungen waren Allianz, SPD und Liberale sich einig, den Weg zur deutschen Einheit über Artikel 23 des Grundgesetzes zu gehen. Dem widersprach jedoch die zusätzliche Vereinbarung der Koalitionspartner, daß für das vereinigte Deutschland eine neue Verfassung, wenn auch auf der Grundlage des Grundgesetzes, geschaffen werden sollte. Nach SPD-Vorstellungen müßte manches am Grundgesetz modernisiert werden, unter anderem die sozialen Rechte, wobei man sich, so Fraktionschef Richard Schröder, durchaus „der Problematik solcher letztlich nicht einklagbaren Rechte bewußt sei“.

Mareile Löber, von Beruf Psychotherapeutin, von der Grünen Liga in die Arbeitsgruppe „Neue Verfassung“ entsandt, sieht für Teile des Entwurfs Chancen, in eine gemeinsame Verfassung aufgenommen zu werden. Einerseits habe das Grundgesetz inzwischen vierzig Jahre auf dem Buckel. Andererseits gelte es, vierzig Jahre DDR-Erfahrung zu nutzen. Sie erinnert sich, wie kleinlich die Verfassungsentwerfer, teilweise aus eigener bitterer Erfahrung, bei ihren Formulierungen waren, besonders bei den Menschenrechten, die sie weniger aus dem Grundgesetz oder der Weimarer Verfassung als aus der UN-Menschenrechtskonvention von 1966 ableiteten, während sie sich in anderen Bereichen, etwa bei den Staatsfinanzen, eng ans Grundgesetz hielten. Auch Frau Löber hat ihre Erfahrungen. Als ihr Sohn vor zehn Jahren, bei den Krawallen zum DDR-Geburtstag auf dem Alex, von Polizisten zusammengeschlagen worden war, versuchte sie unter Berufung auf Passagen aus der damaligen Verfassung, Polizisten anzuzeigen. Sie blieb erfolglos, es gab keine Möglichkeit, gegen Vertreter des Staates zu klagen, es gab keine Verwaltungsgerichtsbarkeit, kein Verfassungsgericht.

Minderheitsrechte