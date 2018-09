„Wir bitten die Juden in aller Welt um Verzeihung. Wir bitten das Volk in Israel um Verzeihung für Heuchelei und Feindseligkeit der offiziellen DDR-Politik gegenüber dem Staat Israel und für die Verfolgung und Entwürdigung jüdischer Mitbürger auch nach 1945 in unserem Lande.“

aus der gemeinsamen Erklärung aller Fraktionen der DDR-Volkskammer

*

„Ein geeintes Deutschland sollte volle Kontrolle über sein gesamtes Territorium haben, ohne jedwede neuen diskriminierenden Beschränkungen der deutschen Souveränität.“ George Bush

amerikanischer Präsident

*

„Versuche, Deutschland in das Prokrustes-Bett der Militärblöcke zu pressen, könnten gefährliche Konsequenzen für das europäische Gleichgewicht haben.“