Von Markus Wollnik

Papenburg

Sechs Jahrzehnte lang hat der Dampfeimerkettenbagger „ED 9“ in Ems und Dollart anderen Schiffen den Weg frei gebuddelt. Nun liegt er, seit einem halben Jahr, am Kai einer Abwrackfirma im emsländischen Papenburg vertäut: unförmig-bucklig, 900 Tonnen schwer. Für den 76jährigen Hermann Wagener wäre die Verschrottung des technischen Monstrums „eine grauenhafte Vorstellung“ und „nie wieder gutzumachen“. Herr Wagener ist vernarrt in den Naßbagger.

„ED 9“ wurde 1926 in Stettin von den Oderwerken auf Kiel gelegt. In Handarbeit entstand eine Einzelanfertigung von fast fünfzig Meter Länge und zehn Meter Breite, zusammengehalten von mehr als 100 000 Nieten: „Ein Hitzmacher mußte die Nieten so lange ins Feuer halten“, erzählt Wagener, „bis sie rotglühend waren. Danach schlug sie der Nieter mit einem Hammer durch vorgestanzte Löcher in die Außenhautplatten.“

In seiner Heimatstadt Papenburg war Hermann Wagener acht Jahre im Büro der Meyer-Werft angestellt und hat später jahrzehntelang sämtliche Schmalfilm- und Photoarbeiten für das Traditionsunternehmen ausgeführt. Großvater, Vater und Bruder – sie alle haben als Modelltischler bei Meyer die Gußformen aus Holz für die Schiffsmaschinen gebaut. Ihre Arbeit zog Hermann Wagener schon früh in den Bann und war auch der Ausgangspunkt seiner Leidenschaft für Dampfmaschinen.

Davon hat der Eimerkettenbagger gleich eine ganze Reihe zu bieten. Nachdem Wagener mit eingezogenem Kopf die Treppe zum Maschinenraum heruntergestiegen ist, bekommt sein Gesicht einen fast verklärten Ausdruck. Liebevoll tätschelt er die überdimensionale Dreifach-Expansionsdampfmaschine, mit ihren 250 PS bei 110 Umdrehungen in der Minute das Herz des Baggers. In der Tiefe seines Bauches schwitzten ursprünglich auch drei rußverschmierte Heizer; sie mußten von Hand zwei Dampfkessel mit Kohle befeuern. 1971 wurden die beiden Kessel durch einen mit Ölbeschickung abgelöst. An Bord verblieben sind jedoch neben der Hauptmaschine auch noch fünf Dampfpumpen, sieben Dampfwinden sowie eine zwei- und zwei einzylindrige Dampfmaschinen. Hermann Wagener sagt: „Ein schwimmendes Dampfmaschinenmuseum! So was gibt es nirgendwo sonst.“

Endlos ist die Eimerkette, die auf dem Bagger einen vier Meter hohen Buckel bildet. Die 41 Eimer haben ein Volumen von je 750 Litern, konnten bis zu 14 Meter tief schürfen und brachten es auf eine Leistung von 600 Kubikmeter Schlick in der Stunde. Das Baggergut wurde in längsseits liegende Schuten befördert, die den Weitertransport übernahmen.