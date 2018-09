Wer die Stichworte kennt, die Max Frisch in seinen Festreden und Dankadressen, aber auch im „Stiller“, seinem Pamphlet „Wilhelm Teil für die Schule“ und im „Dienstbüchlein“ geliefert hat, weiß, daß Denkmalpflege nicht mehr zu den Pflichtfächern der Schweizer Literatur nach 1945 gehört. Gefragt ist eine Kritik der Gegenwart, die auch vor unbequemen Wahrheiten nicht zurückschreckt.

Zu dem Fähnlein der Aufrechten, die den alten Leitfossilien mißtrauen, zählt auch Franz Hohler. Der 1943 in Biel geborene Kabarettist und Schriftsteller lebt heute in der Nähe von Zürich. Von dieser Stadt der verbrieften Sicherheiten zeigt sich Hohler irritiert. Er ist ein Realist mit Vorbehalten. In seinen Erzählungen, Theaterstücken und Gedichten durchdringt der Konjunktiv die sogenannte Wirklichkeitsform. Nie verläßt sich dieser Autor auf den bloßen Augenschein; seine Einbildungskraft kreiert Schreckensvisionen; die erdabgewandte Seite von Geschichten wird sichtbar, die den Bezug zur politischen Aktualität so wenig vernachlässigen wie den Kontext einer erträumten oder erdachten Realität.

Auch in seinem jüngsten Buch, dem Roman „Der neue Berg“, orientiert sich Hohler an den Archetypen von Traumbildern; diese nehmen Ereignisse der Außenwelt vorweg. Es geht um die Vorgeschichte eines Vulkanausbruchs im Ballungsraum von Groß-Zürich. Aber auch von gestörten Männern und Frauen ist die Rede. Hohler sieht einen Kausalnexus zwischen der kranken Natur und der kranken Gesellschaft. Die Erde bebt – gleichzeitig treten bislang tiefsitzende Ängste an die Oberfläche; Ehekrisen brechen aus; Hohler riskiert den Blick in die heilen Höllen.

Kein Zweifel – Hohlers Roman hat den Bonus des Authentischen: Die Interna eines Fernsehstudios hat der Autor ebenso im Griff wie die Abläufe einer medizinischen Praxis; oft sind die Übergänge zur Dokumentarprosa fließend. Das Detail wird zum Fetisch des Erzählers; Hohler unterschlägt keinen Handgriff seiner Helden. Wo diese Sachbezogenheit in Fachsimpelei ausartet, verliert die Bedrohung des Themas an Brisanz. Der Überfluß an Informationen verdrängt die Hauptsache.

So ist der Leser zur Selbsthilfe aufgerufen: Indem er seine Lektüre beschleunigt, leistet er eine Ökonomie, die dem Autor im „Neuen Berg“ nicht zu Gebote steht. Hohler beherrscht die Kunst der kurzen Prosa; sein Ausflug ins weitläufige Terrain des Romans hat mich nicht überzeugt. Absicht und Ausführung kommen nicht zur Deckung. Wo ein individuelles Schicksal die Tragik eines ökologischen Ernstfalls reflektieren müßte, entwirft der Autor Modelle.

Hansjörg Graf