Inhalt Seite 1 — Irak: Werben um Urlauber Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Irak erleichtert die Einreisebestimmungen und startet gleichzeitig eine weltweit angelegte Kampagne, um Touristen anzulocken.

Das nahöstliche Land zwischen den biblischen Flüssen Euphrat und Tigris, das sich gerne als "Wiege der Zivilisation" bezeichnet, bemüht sich mit seinen Werbeaktivitäten vor allem um westliche Touristen. Deshalb haben die irakischen Behörden die Einreisebestimmungen für Pauschal- und Individualurlauber so weit gelockert, daß die Reisen nach Auskunft deutscher Reiseveranstalter "völlig problemlos" verlaufen. Innerhalb von höchstens eineinhalb Wochen würden die Visa-Anträge bearbeitet (Kosten: zehn Mark). Angelika Koslowski, Managerin für die Zielgebiete Afrika und Nahost beim Königsteiner Studienreisen-Spezialisten Ikarus Tours, einem der wenigen deutschen Veranstalter, die gegenwärtig Reisen in das arabische Land anbieten: "Wir haben im November ’89 den Irak wieder ins Programm genommen. Die ersten Gruppenreisen verliefen hervorragend und ohne jegliches Problem."

Ähnliche Erfahrungen scheint der Passauer Veranstalter Rotel-Tours zu machen, der in diesem Frühjahr bereits Buchungen für fünf Gruppen zu jeweils fünfunddreißig Personen verzeichnen konnte. Diese Zahlen weiß Malik al-Ubaidi, Presseattaché an der irakiscien Botschaft in Bonn deshalb so genau, weil "mich die Transportmittel von Rotel-Tours, die Schlafwagenbusse, neugierig gemacht haben".

Ziel der irakischen Tourismuswerber sind in erster Linie die Reiseveranstalter der westlichen Welt, die zu Informationsreisen eingeladen werden. Nach Angaben von Noir al-Din Safi, Direktor der staatlichen Fluggesellschaft Iraqi Airvays, finden die Reisemanager ein Land vor, dessen archäologische und kulturhistorische Stätten jederzeit und unbeschränkt zugänglich seien. Dem allerdings widerspricht Malik al-Ubaidi: Manche Gebiete, in denen Archäologen gegenwärtig Ausgrabungen vornehmen, seien gesperrt, weil Diebstähle von Ausgrabungsgegenständen, die "manchmal einfach so herumliegen", nicht auszuschließen seien. Aber die historischen Glanzlichter des Iraks wie Ninive, Babylon oder Nimrud seien ohne Einschränkungen zu besichtigen.

Die touristischen Aktivitäten, die bereits nach Ende des Golfkrieges 1988 einsetzten, aber erst jetzt richtig anlaufen, haben eine einfache Erklärung: Das vom Golfkrieg ausgelaugte Land braucht dringend Devisen, um die Kriegsschäden zu beheben und die Auslandsschulden in einer von Experten geschätzten Höhe von siebzig Milliarden US-Dollar zu begleichen.

Nach vorläufigen Hochrechnungen erwarten die Irakis 1990 etwa 200 000 ausländische Touristen, wobei, so Qassam al-Shalchi, Präsident der Iraqi Travel Agents Association, die "Zahlen aus Großbritannien, Japan, Spanien, Südkorea und Westdeutschland vielversprechend sind".

Trotz der großzügigen Handhabung bei Visa-Anträgen und aller gewährten Erleichterungen bei Reisen im Irak selbst – kein Alkoholverbot zum Beispiel –: Ein Formular wird von den irakischen Behörden unnachgiebig gefordert: die amtliche Bestätigung, daß der Tourist nicht vom Aids-Virus befallen ist. Diese Bestätigung muß in dreifacher Ausführung von deutschen Gesundheitsbehörden abgezeichnet sein.