Ah, Kafka. Immer wieder Kafka. Jetzt, das heißt vor vier Jahren, hat der englische Dramatiker Alan Bennett ein Stück geschrieben – "Kafka’s Dick", also deutsch etwa, etwa, etwa Kafkas Dings, "Kafkas Franz", wie auch immer: Der geniale Prager Hustenkünstler und sein emsiger Dichterkollege (und Freund!) Max Brod erscheinen sechzig beziehungsweise zwanzig Jahre nach ihrem Tod einem Versicherungsmenschen und hingebungsvollen Hobby-Kafkaologen namens Sidney und dessen Frau Linda, auch Vater und Mutter Kafka tauchen im hübschen Wahnzimmer der beiden auf, am Ende (das im Himmel spielt) noch Gott, diverse Engel, na, und so weiter. Uraufgeführt wurde der bizarre Schwanz-Schwank, applausmäßig schwer bedacht, 1986 im Königlichen Hoftheater zu London; Lettre druckte letztes Jahr, bezeichnenderweise in einem der arabischen Literatur gewidmeten Heft, eine gekürzte Fassung in deutscher Übersetzung.

Alles sehr komisch, pikant, brisant, furios, das darf gesagt werden, deshalb auch völlig ungeeignet für unsere staatlich-städtischen Heiner-Müller-Brettl und Botho-Strauß-Schmieren und wie geschaffen für Wiens Humor-Avantgardisten um Tex Rubinowitz, Christoph Winder und Fritz Ostermayer, die sich heuer (heuer!) in einem "Sparverein Die Unzertrennlichen" zum Zwecke der deutschen Erstaufführung von "Kafkas Franz" im Konzerthauskeller zusammengerottet haben. Special guest: der eigens aus Deutschland in einem Auto der Berliner Mitfahrzentrale eingeflogene Max Goldt, unseren Lesern aus zahlreichen Beiträgen als interessante Hoffnung der nationalen Grotesk-Szene seit langem ein Begriff und bekannt nicht zuletzt durch seine viel gelesenen Prosabände "Mein äußerst schwer erziehbarer schwuler Schwager aus der Schweiz" und "Ungeduscht, geduzt und ausgebuht".

Was für eine Versuchung jedoch auch für die frappierende Laienspielschar: Denn am Ende würden sie diese "Phantasmagorie aus verschachtelten Zeitebenen und Personen-Rochaden", dieses Stück eines "blitzgescheiten Wort-Rastelli aus dem Clan der Pirandellos" (wie der Spiegel Werk und Autor anläßlich der Londoner Premiere so trefflich zusammenfegte), noch wirklich und tatsächlich aufführen wollen – als Singspiel für jung gebliebene Kafka-Doktoranden, als Nestroysche Zauberposse gar!

Das war die Frage, deren Antwort wir zitternd entgegenharrten: Würden sie, würde Regisseur Kurt Palm dem widerstehen? Aber, ach, wie soll man sagen, schon nach kurzer Zeit war das Dilemma in seiner biblischen Dimension offensichtlich: Nein, nein – ja, ja.

Nein, sie widerstanden nicht. Da ist tatsächlich ein sogenanntes Bühnenbild, Sidneys und Lindas living room, grausamst Staats-, Stadt-, Schultheater mimend: Buchregal, Stuhl, Sessel, Tischchen – alles brav an seinem Platz.

Und wirklich, unglaublich: Wacker und boulevard-stringent nimmt die Handlung ihren Lauf. Max Brod muß seinem Freund gestehen, daß er die Manuskripte nicht verbrannt hat und Kafka nun eine Gestalt der Weltliteratur ist; Hermann K. will endlich als guter und geliebter Vater in dieselbe eingehen und erpreßt den Sohn mit seinem Wissen um die kümmerliche Beschaffenheit eines bestimmten, der Kafka-Forschung bisher unbekannten biographischen Details (siehe Titel). Und als der so Bedrohte in seiner notorischen Körperpanik auch sofort zur Wende bereit ist, gar zur Umarmung schreitet, wittert Sidney, der Freizeitprofessor – entschlossen, den fünfzehntausend Studien zu Leben und Werk Kafkas die fünfzehntausendunderste entgegenzustemmen –, die kopernikanische Sensation: Der Vater war gar nicht so! "Fünfzig Jahre Kafka-Forschung im Arsch!"

Wie gesagt: Der "Sparverein Die Unzertrennlichen" widerstand dem allem nicht. "Kafkas Franz’ ist aufgeführt: ein herber Jux, ein böser Spaß um englische Versicherungsangestellte und Prager Literaten, Dichter und ihre Voyeure, Väter und Söhne. Brausender Applaus.