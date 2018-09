Von Karl-Markus Gauß

Ein großer europäischer Erzähler, der im letzten Oktober verstorbene Jugoslawe Danilo Kiš ist im deutschen Sprachraum erst spät zu gebührendem Ansehen gekommen. Nachdem eines seiner schönsten Bücher, der Roman "Garten, Asche", schon 1968 in einer vorzüglichen Übersetzung von Anton Hamm erschienen war, haben sich in den folgenden fünfzehn Jahren um Danilo Kiš bei uns weder die Verleger noch die Kritiker verdient gemacht: So ist seine musikalische und virtuos anspielungsreiche Prosa, die auch durch den Ernst besticht, mit dem sie "große Themen" und bedeutsame Stoffe der Epoche abhandelt, der deutschsprachigen Leserschaft die längste Zeit vorenthalten worden.

Daran hätte sich noch fünfzehn Jahre nichts geändert, wäre es nicht gelungen, sein Werk auf dem Umweg über Frankreich zu uns zu bringen, wo Kiš in einer Art freiwilligem Exil lebte und als dichterischer Zeuge Mitteleuropas hochangesehen war. Als könne man sich die Mühe der Beschäftigung mit ihnen getrost ersparen, solange sie nicht anderswo mit dem Gütesiegel der Europareife ausgestattet worden sind, werden die Künstler des finsteren, des unübersichtlich verwinkelten Balkans bei uns in der schlechten Regel eben erst zur Kenntnis genommen, wenn sie im Französischen schon heimisch geworden sind.

Freilich, verspätete Entdeckung pflegt sie dann nicht selten vor kritischer Auseinandersetzung zu schützen, denn haben wir sie erst einmal in unseren Kanon aufgenommen, soll an unseren Entdeckungen nichts zu nörgeln sein. So gab es, als im Herbst 1989 die "Frühen Leiden" erschienen, weitum nichts als rühmende, ja preisende Rezensionen, die doch kaum diesem Kindheitsbuch, einer locker zum Roman gebundenen Sammlung von zwanzig recht unterschiedlichen Erinnerungsstücken, selber gelten konnten; eher schon sollte in den stereotypen Huldigungen die Schuld jenes Versäumnisses abgetragen werden, daß da ein großer Dichter allzu lange gar nicht wahrgenommen worden war.

Nun ist Danilo Kiš aber wahrlich zu groß gewesen, als daß seine weniger gelungenen Werke einem gönnerhaften Wohlwollen ausgesetzt werden dürften. Darum sei es betont: Weder "Frühe Leiden" noch der jetzt nachgereichte Erstling von Kiš, der übermütige Adoleszenten-Roman "Die Dachkammer", sind bedeutende Werke der europäischen oder auch nur der jugoslawischen Literatur. Beide Bücher haben ihren Reiz in wunderbaren Einzelheiten und ergreifenden Anekdoten. Dennoch liegt der Wert beider Frühwerke für uns weniger in ihnen selbst, als in den oft überraschenden Durchblicken, die sie aufs Gesamtwerk öffnen.

Hamlet oder Don Juan?

"Frühe Leiden" ist der erste, gleichwohl als letzter ins Deutsche übertragene Teil der grandiosen Trilogie "Familienzirkus", deren andere zwei Bände, die Romane "Garten, Asche" und "Sanduhr", den Ruhm von Danilo Kiš begründeten und zusammen mit den Erzählzyklen "Ein Grabmal für Boris Dawidowitsch" und "Enzyklopädie der Toten" auch in Zukunft ausmachen werden.