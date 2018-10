Inhalt Seite 1 — Äpfel mit Birnen verglichen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Forschungsgruppe Wahlen: Kritische Anmerkungen zu einer schnellen Interpretation

Kommunalwahlen und Kreiswahlen haben eigentlich das Ziel, Gemeindeparlamente und Vertretungen für die Kreistage zu bestimmen. Dabei werden Personen als Vertreter der unterschiedlichen Interessen auf regionaler Ebene gewählt. Das Kommunalwahlgesetz der DDR sieht vor, daß die Wähler die drei Stimmen, die sie zu vergeben haben, auf einen Kandidaten konzentrieren können oder aber mehrere Kandidaten auf einer oder mehreren Listen wählen können: Die Personen-Komponente wird also bei dieser Wahl besonders betont.

Wer die Berichterstattung über die Kommunalwahlen am Sonntag und am Tag danach verfolgt hat, mußte den Eindruck gewinnen, es sei hier über die Arbeit der Koalitionsregierung in Ost-Berlin abgestimmt worden, es gehe folglich um die Darstellung von Gewinnen und Verlusten der Parteien seit der Volkskammerwahl am 18. März. Die Übertragung der Kommunalwahlergebnisse auf die Ebene des gesamten Landes stand im Vordergrund der Betrachtung. Kaum erwähnt wurde, wie unterschiedlich die Wahlen waren.

Bunte Palette von Organisationen

Die Ergebnisse der Kommunalwahl wurden in einer Form dargestellt und interpretiert, die dem Anlaß nicht entsprach. Wahlen, bei denen neben den Parteien auch gesellschaftliche Organisationen und Gruppen kandidieren, deren Repräsentanten auf lokaler Ebene möglicherweise sehr bekannt sind, können nicht ohne Einschränkungen mit Wahlen auf nationaler Ebene verglichen werden. In der DDR trat auf der Kreistagsebene (auf der Gemeindeebene noch stärker) eine bunte Palette von Organisationen zur Wahl an, was dem Wahlanalytiker das Geschäft erschwert. Vom Verband der Berufssoldaten, dem der Ärzte und Zahnärzte, den Feuerwehren über die Vertretung ethnischer Minderheiten, wie der Domowina, bis zur Konsumgenossenschaft, dem Deutschen Turn- und Sportbund, dem Behindertenverband und zahlreichen Einzelbewerbern (in Delitzsch waren es 131 Einzelbewerber) ging das Angebot an die Wähler. Sie nutzten es nicht sehr intensiv, dennoch entfallen auf die gesellschaftlichen Organisationen über fünf Prozent der abgegebenen Stimmen, auf den Bauernverband als Berufsorganisation allein zwei Prozent.

Auch die sehr unterschiedliche Wahlbeteiligung (bei der Volkskammerwahl 93,4 Prozent, bei der Kommunalwahl 75 Prozent) verbietet den direkten Vergleich. Denn die „fehlenden Wähler“ bei der Kommunalwahl gehen keinesfalls in proportionalen Teilen den einzelnen Parteien und Gruppen verloren. Wahrscheinlich leiden die großen Parteien stärker unter der geringeren Wahlbeteiligung als die kleinen.

Erhebliche Einschränkungen bei der Gegenüberstellung der Parteien sind ferner zu machen, wenn Parteien Listenverbindungen eingegangen sind, was in der DDR zum Teil auch für die großen Parteien galt. So trat die CDU in vierzehn Stadt- und Landkreisen in Listenverbindungen mit dem Demokratischen Aufbruch, aber auch mit der DSU, der CSU, dem Bund Freier Demokraten und der Deutschen Forum Partei an. In diesen vierzehn Kreisen erreichte sie am 18. März 9,3 Prozent ihres gesamten Stimmenanteils bei der Volkskammerwahl. Das Problem der Zuordnung solcher Stimmen hat das Statistische Amt, das in der Wahlnacht die Zusammenfassung der ausgezählten Stimmen im Auftrag der Wahlkommission übernahm, so gelöst, daß dort, wo die CDU in einer Listenverbindung auftrat, ihr alle Stimmen dieser Listenverbindung zugeordnet wurden. Dies deutet darauf hin, daß auch hier ein Vergleich mit der Volkskammerwahl im Vordergrund stand.